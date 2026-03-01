彰化二手物募集全台響應 實力打臉「地點偏僻」

環保局去年底於溪州鄉成立固定據點「募集循環良所」，活動開辦以來，募集物資品質令人驚艷。（圖由環保局提供）

為推動減廢生活，彰化縣環保局於農曆年前發起的「二手物大募集」活動，截至目前收到1000多件物資，儘管有部分民眾抱怨，設於溪州焚化廠旁的彰南運動休閒園區溫水游泳池2樓的「募集循環良所」據點地點太遠、不方便，但實際運作結果顯示，資源循環的熱情早已跨越地理限制，不僅有大批民眾不辭辛勞親送，更有來自台北、台中、嘉義及高雄的民眾自掏腰包支付運費，也要將愛心郵寄到彰化。

環保局去（2025）年底於溪州鄉成立固定據點「募集循環良所」，活動開辦以來，募集物資品質令人驚艷。環保局長江培根表示，一般二手募集常收到不堪使用的舊貨，但這次良率極高，現場隨處可見7、8成新的小家電，甚至有全新未拆封的腳底按摩機、鬆餅機、小電鍋、除濕機與空氣清淨機。

江培根指出，許多物資是民眾平時辛苦排隊領取的股東會紀念品，或是家中閒置但功能完好的小家電品，這些物資對於有需求的民眾或弱勢家庭來說，實用性極高，把「惜物、共享」落實日常。

針對外界先前抱怨據點偏僻，讓民眾不方便親送或現場兌換，環保局以數據與事實回應，除了開放全縣26鄉鎮市清潔隊代收，靈活的郵寄捐贈模式更吸引全台響應，證明只要物品有價值、制度夠完善，距離不是問題。

環保局表示，這批物資經整理後，部分將留在「循環良所」供民眾兌換交換，另一部分轉贈社福機構，讓閒置資源能在弱勢團體發揮物盡其用。活動將持續至3月27日，仍可把握時間送件，可郵寄到彰化縣彰化市健興路1號2樓（彰化縣環境保護局、環境工程科）或親送到彰化縣各鄉鎮市清潔隊，或送到彰化縣溪州鄉彰水路一段1巷101號2樓（彰化縣募集循環良所）。

彰化縣環保局發起二手物募集活動，獲得全台熱烈響應，不乏北部民眾自付運費郵寄物資，現場堆滿功能完好的小家電與股東會紀念品，用行動打破地點偏遠的質疑。（圖由環保局提供）

