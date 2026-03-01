台灣燈會全國花燈競賽 5座燈王亮相

嘉義縣東石國小師生創作的「蚵寶破浪向前行」。（嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會即將在3月3日登場，全國花燈競賽評選結果出爐，全國各界282件作品同場競技，評審團最終選出123件獲獎作品，5組「燈王」為「蚵寶破浪向前行」、「義氣沖天、義馬當先」、「躍動日昇·彩鳳呈祥」、「祥瑞神獸轉木馬」及「童話」，展現台灣花燈工藝非凡魅力

嘉義縣東石國小師生創作的「蚵寶破浪向前行」作品以複合材質細膩呈現海底生態，導入觸控與感應裝置，民眾可親手觸碰360度旋轉船體，打破傳統花燈「只能看不能玩」的限制。

嘉義縣大埔國中小「義氣沖天、義馬當先」以寫實手法營造駿馬奔騰氣勢，並透過幾何拼貼展現嘉義在地山海特色，構圖穩健且燈光層次分明。

嘉義市華南高級商業職業學校「躍動日昇·彩鳳呈祥」獲得燈王，作品巧妙融合原住民文化、台灣生態及阿里山特有日出雲海，骨架嚴實且裱布技巧精湛，將觀光宣傳與藝術理念完美結合。

大專社會組由聯合創作坊 「祥瑞神獸轉木馬」奪得獎項，作品氣勢雄偉、結構堅實，燈光配置均勻明亮，展現極致工藝技巧與優雅視覺效果。

機關團體組由法務部矯正署新竹監獄「童話」獲獎，燈座以糖果屋為主題，配色鮮明亮麗，成功營造夢幻親切的溫馨氛圍，生動造型特別吸引孩童目光，深受肯定。

評審委員表示，今年參賽作品數量與品質均在水準之上，「親子組」與「機關團體組」參賽最為踴躍，合計逾200件，創作者們不僅在裱布、骨架等基礎工藝上下足功夫，更嘗試結合現代設計語彙與互動科技，讓花燈不再只是單向的展示，也能引起觀賞者共鳴。

縣府教育處表示，本次獲獎的123件作品（含燈王、特優、優等、甲等及佳作）3月3日起至15日在台灣燈會競賽燈區盛大展出，邀請全國民眾蒞臨燈會展區觀賞。

嘉義縣大埔國中小「義氣沖天、義馬當先」。（嘉義縣政府提供）

嘉義市華南高級商業職業學校「躍動日昇·彩鳳呈祥」獲得燈王。（嘉義縣政府提供）

聯合創作坊 「祥瑞神獸轉木馬」。（嘉義縣政府提供）

法務部矯正署新竹監獄「童話」。（嘉義縣政府提供）

