馬祖北竿大坵聯外道路工程延宕 縣長邀立委民代會勘

馬祖大坵聯外道路工程，因面臨海象變化、人力調度與原物料費用上漲，工程一再延宕，地方關切何時完工。（圖為連江縣政府提供）

連江縣長王忠銘昨天（28日）偕同立法委員陳雪生、連江縣議會議長張永江、議員陳玉發及北竿鄉長吳金平，前往大坵聯外道路工程施工連接側實地會勘，瞭解冬季過後整體工程進度與後續施工規劃，期盼在東北季風影響趨緩後，加緊趕工腳步；王忠銘說，整體工程朝116年暑假完工目標努力。

大坵聯外道路工程，主要是連接大坵島與北竿島的橋樑工程，興建總工程經費約5億2300萬元，內政部補助4億5700萬元，占總工程費用8成7，大坵橋是連江縣首座跨海大橋，2018年7月27日開工，原訂工期3年半，預定2022年2月完工。但由於國內海事工程廠商較少，而海象變化、原物料運送進駐、興建人力調度等問題，使得興建工程較不易，從前縣長劉增應到現任縣長王忠銘仍未完工，地方殷殷期盼早日完工。

大坵聯外道路工程攸關北竿整體交通發展與觀光動能提升，依工務處簡報說明，下部結構四座橋墩進度分別為P1基礎及橋墩柱預計於7月底前完成、P2柱頭預計3月中前完成、P3橋墩柱預計9月底前完成、P4基礎及橋墩柱預計10月完成、A1橋台端隔梁則預計於3月底前完成。

至於上部結構吊裝作業，A1至P2橋中央段預計於今年4至5月間展開吊裝工程，並力拚在本年度東北季風季節來臨前完成主要吊裝作業，以降低海象對施工影響，確保工程安全與品質。

立委陳雪生表示，由於工程位處海域環境，施工過程須考量海象變化、東北季風強度及人力調度等多重因素，確實面臨較高挑戰；將要求持續與施工單位密切配合，在確保安全無虞前提下，全力推動工程如期如質完成。

縣長王忠銘指出，目前整體工程推估朝116年6月底前完工目標努力，後續將持續掌握施工節點與進度，並適時向鄉親說明，讓資訊更加透明公開。

馬祖大坵聯外道路工程，工程一再延宕，連江縣長王忠銘（右二）偕同立委陳雪生（中）與民代前往現勘。（圖為連江縣政府提供）

