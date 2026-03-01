為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    二戰傳說 日軍機躲在中市千年茄苳樹下 居民逃過轟炸

    2026/03/01 06:59 記者蘇金鳳／台中報導
    中市均安宮旁的有千年茄苳，傳說曾讓日軍機躲過美軍轟炸，保護了當地百姓。（記者蘇金鳳攝）

    中市均安宮旁的有千年茄苳，傳說曾讓日軍機躲過美軍轟炸，保護了當地百姓。（記者蘇金鳳攝）

    台中市西區均安宮供奉池王爺，廟旁有一株樹齡高達1035歲的千歲茄苳樹，已衍生第三代，是台灣平地唯一超過千年的茄苳樹，然而，最富神秘的傳說，就是因為茄苳樹葉覆蓋面積大，在二次大戰時，台灣還是日治時代，日本的軍機因停放在此茄苳樹下，意外躲過美軍轟炸，老百姓幸運逃過此一死劫，居民認為是茄苳公保護著人民。

    均安宮建於清光緒8年（1881年），現今是西區五個龍字輩里（後龍、民龍、和龍、安龍及双龍）的信仰中心。然而，均安宮最為人津津樂道的就是生長在宮廟旁的千年茄苳樹，高20多公尺，腰圍15餘公尺，樹冠覆蓋面積達600多坪，而且還還衍生到第三代。

    均安宮董事長吳國楨表示，過去的年代醫學不發達，百姓也窮困，無力就醫，很多父母在面臨子女生病，就去求茄苳公，拿茄苳樹葉及平安符，孩子生病痊癒後，就求茄苳公收子女為契子，以求保平安，每年8月15日的中秋節是茄苳公生日，契子們就回娘家，向茄苳公祝壽。

    吳國楨表示，千年茄苳樹最為人樂道就是在二戰時保護了此處老百姓的平安，，聽耆老說，在二戰時期，台灣還是日治時代，美軍跳島轟炸，當時有日本軍機剛好停在茄苳樹下， 美軍只看到大樹，未看到軍機，因此就未轟炸此處，讓老百姓躲掉戰火，茄苳樹保佑百姓平安的傳說傳得更深遠了。

    但茄苳樹隨著時代發展，高樓四處興建，差一點受到傷害，吳國楨表示，2013年有建商要在茄苳樹旁蓋大樓，因為建物一往下挖，就會破壞水源，茄苳樹生長就會受到影響，因此他跟居民發起「守護茄苳樹公」的活動，建商最後放棄，居民甚至犧牲自己的權益，拆掉均安宮旁活動中心，建造一個生態池，涵養茄苳樹公，生生不息的保佑著居民。

    中市均安宮千年茄苳樹已衍生第三代。（記者蘇金鳳攝）

    中市均安宮千年茄苳樹已衍生第三代。（記者蘇金鳳攝）

    中市均安宮旁的茄苳樹是台灣平地唯一的千年茄苳樹（記者蘇金鳳攝）

    中市均安宮旁的茄苳樹是台灣平地唯一的千年茄苳樹（記者蘇金鳳攝）

