03/01各報重點新聞一覽

位於巴林的美軍第五艦隊總部遭到伊朗飛彈擊中，據傳基地一處服務中心被炸毀，現場冒出濃煙，但暫未傳出傷亡消息。（路透）

自由時報

美以空襲伊朗 伊飛彈報復 攻擊以、美基地

美伊核談判陷入僵局，以色列廿八日上午對伊朗發動「先發制人」大規模軍事打擊，美國隨即參與，展開代號「史詩之怒」的聯合行動，目標直指伊朗最高領導階層、核武設施及軍事指揮中樞，意圖徹底消除對美以的「生存威脅」。伊朗遭襲後展開報復，使用飛彈攻擊以國與中東美軍基地。

中樞紀念二二八 「民主不是天上掉下來的禮物」 賴：人民作主 避免國家機器再度傷人

總統賴清德昨在高雄主持二二八中樞紀念儀式，他致詞時表示，二二八事件提醒我們以歷史為借鏡，告訴世人「民主不是天上掉下來的禮物」，只有在民主制度下，人民作主的國家才能確保歷史不再重演，避免國家機器再度傷人。

1人家戶首破4成 三代同堂不到1成 三代家庭消失 高齡者失去家庭支撐

根據內政部最新數據，到去年底全台「一人家戶」（戶籍登記的戶內人口數）」首度突破四成，即每十戶中就有超過四戶是獨自居住；而代表傳統三代同堂、五至六人以上家戶數占比則跌破一成。銀髮海嘯加上新生兒屢創新低，台灣社會將越來越孤獨。

聯合報

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

美國與以色列對伊朗發動攻擊，讓伊朗再度陷入戰火。美國總統川普二月廿八日清晨在自創社媒真實社群發文宣布，正對伊朗發動大規模且持續的作戰。他向伊朗人民喊話，在美軍行動結束後站出來「接管政府」，五角大廈宣布此一美國與以色列聯手的軍事行動，代號「史詩怒火」。

川習會前 紐時：美延後130億美元對台軍售

紐約時報二月廿七日報導，幾位美國官員說，為了避免在美國總統川普訪問北京前，引發中國大陸國家主席習近平不滿，川普政府已延後宣布一項總值一三○億美元（台幣約四○九三點七億元）的對台軍售案。其規模大於川普政府去年十二月宣布的創紀錄一一一億美元軍售案。

中國時報

開戰！美以聯手突擊伊朗

伊朗核計畫談判破局！美國2月28日展開「史詩怒火」（Epic Fury）軍事行動，與以色列攜手大規模轟炸伊朗，本次軍事行動將持續數日，且規模將逐漸擴大，但伊朗最高領袖哈米尼已移轉至安全地點。伊朗也對以色列與美軍基地及區域盟友發動數波報復打擊；美國總統川普重申伊朗不能擁有核武，美國已經受夠了，並呼籲伊朗民眾在攻擊結束後，務必把握機會接管政府。另外，阿曼喊話聯合國安理會召開緊急會議。

考量川習會 白宮擱置130億美元對台軍售

先前傳出，美國正為台灣彙整一筆新的軍售，規模可能高達200億美元，但受大陸國家主席習近平施壓影響，新軍售案陷入僵局。據《紐約時報》最新報導，這項軍售案總價值約130億美元（約4080億台幣），已經獲美國國會非正式批准，但川普政府延後宣布，以免在川普訪陸之前引發習的不滿。

總統賴清德昨在高雄主持二二八中樞紀念儀式，結束後至二二八和平紀念公園獻花致意。 （記者李惠洲攝）

最孤獨縣市排行。

