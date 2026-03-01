台中市圖耗資5億「月月有新書」 民眾挑戰10本書嗨喊慶生

台中市圖歡慶10週年，圖為民眾在總館借閱情形。（記者黃旭磊攝）

台中市連續五年編列1億元購書預算，市圖推動「月月有新書」政策挹注新書資源到總館及46所分館，3月起舉辦「閱讀10本書挑戰」活動，鼓勵民眾完成10本書閱讀目標，總館密集書庫排出Happy Birthday字樣，讓市圖十歲生日成為閱讀盛會，南屯區楊姓讀者嗨喊「市圖生日快樂」。

台中市立圖書館於2016年3月成立，整合原縣市圖書館與各文化中心圖書館，而去年12月台中綠美圖新總館啟用後開啟新頁，馬年新春後，總館集書庫以書排出「HBD」（Happy Birthday縮寫）字樣，志工齊聲祝福稱，十歲生日不只是紀念時刻，更是全民共享閱讀盛會。

台中市文化局長陳佳君說，中市圖十年來建構城市閱讀網絡，從2022年起連續五年編列1億元購書預算，推動「月月有新書」政策，形塑書香滿城城市風景，另方面，台中市立圖書館綠美圖總館、北屯溪東圖書館與東勢許良宇圖書館相繼開館，為各區注入閱讀新動能。

中市圖在3月慶生期間，邀請民眾完成「10本書挑戰」，用閱讀為圖書館點亮生日燭光，也為自己開啟更豐富人生篇章，即日起至3月31日，凡持個人或家庭借閱證，於任一分館借閱滿10本書，即可抽取台灣設計師楊水源設計「birdi」等獎品，館方同步規劃在臉書邀讀者分享「完成的10本書清單」，並標註好友加入挑戰，活動詳洽官網及臉書粉絲專頁查詢。

台中市圖歡慶10週年，推出「birdi」等抽獎獎品。（市圖提供）

