    生活

    曾文水庫2/28降今年單日最大雨量 人工增雨只搶到11毫米

    2026/03/01 00:43 記者吳俊鋒／台南報導
    南水分署在曾文水庫人工增雨，2月28日累積降雨11毫米，是今年單日最多。（南水分署提供）

    西半部冬雨創下75年來新低，鋒面接近，蓄水率近43％的曾文水庫，集水區在228當天累積降雨11毫米，已是今年以來單日最大，挹注有限，但目前供水仍正常。

    水利署南區水資源分署把握鋒面接近機會，昨天在曾文水庫與甲仙攔河堰進行今年首度的人工增雨，向老天爺多要一點水，因應枯水期挑戰。

    南水分署觀測，國內規模最大的曾文水庫，228累積降雨雖僅11毫米，已是今年以來單日新高；而甲仙堰也超過10毫米，2地都來到2位數。

    南水分署說，目前南部地區整體供水正常，已嚴加管控水庫出水，極力蓄留水資源，持續地切守視氣象變動資訊，機動人工增雨，為南部地區爭取多一點珍貴水資源。

    南水分署籲請社會大眾與企業務必將節約用水落實於日常生活中，唯有養成節水好習慣，才是確保用水穩定的王道，大家攜手共度梅雨季前的枯水期考驗。

    截至2月底，曾文水庫的水位標高212.42公尺，蓄水率42.63％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍超過2.55億立方米。

    供應民生用水的南化水庫，水位標高169.95公尺，有效蓄水量4210萬立方米，蓄水率近50％。

