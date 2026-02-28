為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化市3/1新制上路 資源回收「分日分類」 單一家具清運收費

    2026/02/28 23:43 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市3月1日起實施資源回收「分日分類」收運新制。（彰化市清潔隊提供）

    彰化市公所3月1日起新制上路，其中單一家具與單一床墊清運，按照縣府新規定開始收費；另，沿線家戶垃圾收運，資源回收將採取「分日分類」施行，3月將採柔性勸導，4月起，若不合規定會請民眾自行帶回。

    彰化市清潔隊表示，資源回收新制將從3月1日起採取「分日分類」，也就是每星期二、四、六回收紙類與紙容器，星期一、五回收塑膠、金屬、玻璃與輪胎。其餘的生熟廚餘、舊衣、廢電池、手機、CD、廢光源等等都是每日回收。

    彰化市清潔隊強調，彰化市有全年無休的晨間5處定點，天天收運所有資收物，也就是每天上午6點半到8點半，在三民路兒童公園前、彰安國中前、一德南路、中興路與隊部空地。而清潔隊部也提供民眾倒垃圾，時間為平日早上8點半到下午7點，星期日與國定假日則下午4點，也收取全部的資收物。

    針對有民眾反應上班族趕不上沿街倒垃圾時間，難以配合「分日分類」新制，對此，彰化市清潔隊強調，可以選擇就近到晨間定點，或是假日與夜間直接到仁愛東街的清潔隊部，就不受分日分類的限制。

    彰化市將於3月1日起實施資源回收「分日分類」收運新制，星期二、四、六指定收運「紙類、紙容器」。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市3月1日起實施資源回收「分日分類」收運新制。（資料照，記者劉曉欣攝）

