佳冬拜百年福廠新丁新枝 六堆運動會「周歲組」抓周爬行

屏東佳冬六根莊三山國王廟每逢大年初十舉辦「作福拜新丁新枝」民俗活動，今年配合鄉公所承辦六堆運動會，超個一個半世紀歷史的純木造「福廠」連搭4天，今天更在廟埕旁縣定古蹟「佳冬蕭宅」舉辦「抓周爬行競賽」，不少家長帶著寶寶跨鄉鎮參加，蕭家親友說，「很久沒這麼熱鬧了！」

佳冬鄉素有「活的博物館」稱號，除了各類古蹟、歷史建築，最受關注的就是國家民俗「佳冬六根莊作福拜新丁新枝」儀式的木造「福廠」，大年初十，廟方「福廠」搭建團隊在台灣心義工團及廟方二代等多名中生代合作下，著手搭建已有148年歷史的福州杉製構件，由總指揮發號施令，按照號碼依序拼組，「福廠」再展風華。

大年十一清晨，信眾推著神轎吹奏八音巡迴六根莊周圍，迎請庄頭的7尊神像及10尊無形「伯公」入福廠坐鎮，接著新生兒家庭帶來「新丁粄」入廠祭祀，今年有15名新丁及13名新枝共28名嬰兒誕生，傍晚爐主林永興宴請長者「食福」，縣長周春米和立委徐富癸到場與父母們同樂也進福廠參拜，深夜廟方設宴拜天公。

拜新丁新枝重頭戲今天上午登場，新生兒由家長抱來，到福廠向伯公請安，祈求伯公保佑新生兒們平安健康長大。今年六堆運動會賽程正好是「作福拜新丁新枝」期間，競賽年齡下修到0至1歲，公所特別量身打造「抓周爬行競賽」，福廠配合六堆明天清晨路跑賽事路線賽後才會拆除，讓六堆子弟一睹百年福廠風華。

抓周爬行競賽場地也相當特殊，鄉公所向古蹟「佳冬蕭宅」蕭家後代管理人商借古宅中庭，布置成為賽場，有寶寶慢條斯理找尋下一步，也有寶寶飛快爬向爸媽所在位置，父母此起彼落呼喚及牙牙學語聲，讓古宅人氣爆棚，洋溢著滿滿年味，許多蕭家後代返鄉看到這樣的場面，直呼「很久沒這麼熱鬧了！」

抓周爬行競賽在蕭家古宅舉辦，熱鬧非凡。（記者陳彥廷攝）

