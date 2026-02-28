為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    左鎮燈會國際火舞秀 「即將成真」赤焰弦音聯演湧入3千多人

    2026/02/28 23:24 記者吳俊鋒／台南報導
    左鎮燈會上演精彩的火舞秀，為活動帶來高潮。（左鎮區公所提供）

    台南左鎮燈會今晚邀請世界知名的「即將成真火舞團Coming True Fire Group」演出，湧入超過3千人，元宵節前夕為純樸、寧靜的小山城帶來活力充沛的熱鬧氣氛。

    以月世界景觀著稱的左鎮，集結各界資源籌辦新春燈會，9天年假累計吸客近3萬人次，成功照亮惡地星空。燈會持續到3月8日，進入倒數階段，國際級火舞秀今晚壓軸演出，再度為活動掀起高潮。

    出身在地的知名企業家亨達模具公司董事長黃清樹熱情贊助下，左鎮燈會再度邀請到「法國達人秀」亞軍的知名火舞藝術家蔡宏毅率團演出。這場跨界藝術盛宴「赤焰弦音．馬到成功」在左鎮國小登場，校長楊靜芳說，白天時就有民眾來卡位，山區飄著細雨，仍擋不住粉絲們的熱情。

    也登上「美國達人秀」的即將成真團長蔡宏毅帶來全球獨創火劍舞，攜手知名作曲家劉佳瑩、在地左鎮國小、台南霍普樂團等共演，點亮淺山新春夜，祝福大家新的一年馬到成功。

    左鎮區長李燿州說，現場估計湧入超過3千人，火焰與音樂節奏交織，在夜空中綻放光影張力，演出內容真的很精彩，成功再創活動口碑。

    李燿州說，今年以「點亮淺山DNA」為主軸，透過竹編、燈光的藝術創作，展現左鎮地景與文化記憶，從蔗埕公園、老街至化石館等3大展區，無論白天、夜晚，人潮都絡繹不絕。活動邁入第3屆，持續累積口碑，加上社群分享效應，逐漸形塑出具有辨識度的「竹燈會」品牌特色，深受大小朋友歡迎。

    深受歡迎的左鎮燈會，邀請國際知名的「即將成真火舞團」壓軸演出。（左鎮區公所提供）

    深受歡迎的左鎮燈會，由國際知名的「即將成真火舞團」帶來精彩演出。（左鎮區公所提供）

    精彩的火舞表演在左鎮國小登場。（楊靜芳提供）

