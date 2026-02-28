違章退散！台中查獲541家「幽靈工廠」全面停工 重罰846萬

經發局查獲未登記工廠，要求拆除建物，恢復農用，如左側農田。（台中市經發局提供）

台中市工廠林立，出現違建工廠亂象，台中市經發局公布6年來稽查近6000家次疑似未登記工廠，查獲541家未登記工廠並勒令限期停工，針對拒不停工或涉及高污染行業者，有大甲溪畔從事砂石碎解的非法工廠、高污染噴漆及金屬塗裝工廠，則採強力措施，其中9家停止供水供電、1家拆除建物，整體累計裁罰金額達846萬元。

《工廠管理輔導法》2020年新制上路以來，經發局全面推動未登記工廠納管與管理，並「全面納管、就地輔導」為原則，成立「未登記工廠聯合加強矯正小組」，由相關局處共同稽查，並由經發局辦理現場會勘，查獲案件多數非屬工廠或已完成特定工廠或一般工廠登記，但仍有541家確屬未登記工廠，皆已依法裁處並勒令停工。

經發局分析，遭裁處的未登記工廠多位於農地及住宅區，以大里、烏日及太平區為集中區域，產業類型以金屬製品、手工具及五金零件製造加工為主，主要原因包括產業快速發展、土地供給不足及價格上漲，部分業者轉向地價較低的農地設廠，或延續早期「家庭即工廠」型態隱身住宅區內。

未登記工廠納管輔導期限已於2024年3月19日屆滿，對於查獲屬未登記工廠者，市府皆依法勒令停工並定期複查，同時輔導業者停工、遷廠至合法工業用地，或恢復原編定使用，包括烏日區某農地金屬加工廠經裁處後已停工並搬遷設備；龍井區某高污染金屬表面處理工廠在依法裁罰後，已遷至關連工業區並取得一般工廠登記；大里區某鐘錶配件加工廠則已拆除建物、恢復農地種植。

針對拒不停工或涉及高污染行業者，市府經發局採取更強力措施。依經濟部低污染認定基準列屬高污染事業，如砂石碎解、電鍍、烤漆、染整、脫脂、酸洗或陽極處理等，若拒不停工，將依法停止供水供電。

例如某位於大甲溪畔從事砂石碎解之非法工廠，經查屬高污染且拒不停工並擴大營運，市府已依法執行斷水斷電；太平區高污染噴漆及金屬塗裝工廠亦因多次規勸無效而執行斷水斷電處分。

經發局強調，依工輔法規定，工廠應取得一般或特定工廠登記始得合法經營。未登記工廠經勒令停工仍拒不改善者，將依法持續裁罰；高污染工廠更將採停止供水供電等強制措施，絕不寬貸，呼籲業者及地主切勿心存僥倖，共同維護台中公共安全與土地使用秩序。

