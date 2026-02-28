桃園市增加13里3/1生效 新增里代理里長各區公所已指派

桃園市民政局推動分里與併里調整後，龜山區新增文藝里等4里。（桃園市政府提供）

桃園市分里與併里調整明天（3月1日）起生效，桃園、中壢、八德、龜山、大園區等行政區共計增加13里，其中，大園區的原竹圍里併入海口里後，新增竹圍里的里長由原竹圍里長陳惠蘭續任，其餘新增里也都已由各區公所指派代理里長，可洽民政局官網查詢相關聯繫資訊。

民政局長劉思遠說，市內部分里的人口超過合理負擔或行政區過於龐大，除里長與公務單位人力吃緊、不利市政發展外，民眾權益也可能受損，民政局推動「分里與併里」調整是確保桃園穩定發展的必要任務；新增里的設備、人力、經費都已到位，可以無縫銜接基層服務，以確保民眾生活不受分里與併里調整影響。

3月1日起生效的分里與併里調整，共計增加13里，包括桃園區新增3里包括藝文、幸福、民有里，中壢區新增3里包括青航、青園、松嶺里，八德區新增1里大盛里，龜山區新增4里包括文藝、文桃、文樂、長樂里，大園區增加2里，民政局說明，大園區的原竹圍里併入海口里減少1里，新增新南、仁德、竹圍里等3里，共計增加2里。

民政局已編列分里與併里調整相關經費，並經議會審議通過，包括每里每月5萬元事務補助費、5萬元里基層工作經費；除竹圍里由原竹圍里長陳惠蘭續任、中壢區松嶺里與大園區仁德里由該區民政課員代理里長外，其餘新增里都由各區公所指派里幹事代理里長接續服務。

