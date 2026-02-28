為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    酷！台中願景館有5D劇院 3/2-3/6加場可「飛閱」看台中

    2026/02/28 20:52 記者蘇孟娟／台中報導
    設在台中市政大樓內的台中願景館引進超酷5D劇院讓民眾「飛閱」台中。（市府提供）

    設在台中市政大樓內的台中願景館引進超酷5D劇院讓民眾「飛閱」台中。（市府提供）

    設在台中市政大樓內的台中願景館主要展現台中城市發展脈絡，市府引進5D劇院「飛閱台中」，因能身歷其境地穿梭城市景觀，從不同視角看見台中，讓市政介紹成人氣設施，每週僅開放3天，吸引不少民眾專程造訪，為回饋訪客期待，場館今宣布3月2日至6日加碼開放，讓民眾享受「飛閱」看台中的樂趣。

    此外，新聞局指出，台中願景館迎接即將到來的2026經典賽WBC賽事，場館今年增設「運動成果區」，以洲際棒球場為視覺主軸，打造熱衷運動民眾必訪的打卡新亮點，歡迎民眾參觀。

    台中願景館由「台中願景」、「台中歷史」、「台中城事」及「台中生活」4大主題展區組成，自2023年疫情解封重新開館以來，憑藉豐富的互動科技與展示內容，已累計吸引超過12萬人次到訪。

    台中願景館引進「飛閱台中」5D劇院，透過5D劇院動態平台設施，參與者能身歷其境地穿梭城市景觀，從不同視角領略台中的蛻變與魅力，場館於過年後2月23日至26日加開散客體驗場次，大受民眾好評，因反應熱烈，台中市新聞局今宣佈，再延長一週時間，於3月2日至6日加碼開放，加開場次每日上午9:30及下午14:00準時開始，民眾可於半小時前至服務台領取號碼牌，每場限額21位。

    為迎接WBC賽事，台中願景館增設「運動成果區」，以洲際棒球場為主視覺。（市府提供）

    為迎接WBC賽事，台中願景館增設「運動成果區」，以洲際棒球場為主視覺。（市府提供）

    熱門推播