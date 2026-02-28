苗栗火旁龍之夜開炸 6千串鞭炮轟炸4尾神龍超震撼

苗栗火旁之夜登場，龍隊接受鞭炮洗禮，震撼人心。（記者張勳騰攝）

苗栗市火旁龍系列活動重頭戲「火旁龍之夜」，今（28）日晚上在苗栗市經國路河濱公園登場，4尾參與競技的龍隊接受6千串鞭炮洗禮，現場鑼鼓及鞭炮聲震耳欲聾，火光四射、硝煙漫天，龍隊在煙霧中忽隱忽現，如騰雲駕霧，吸引逾3千民眾到場體驗苗栗火旁龍文化的震撼及魅力。

苗栗市公所規劃溫馨歡樂的親子泡泡火旁龍體驗，在繽紛泡泡與光影交織中，讓小朋友體驗舞龍文化。舞台節目同樣精彩，由阿貴師醒獅團揭開序幕，以靈動獅藝炒熱現場氣氛；新樂舞舞團以融合傳統與現代元素的舞蹈展現力與美；重擊現實打擊樂團則以強烈節奏與震撼鼓聲，層層堆疊夜晚的熱度與張力；壓軸登場的宋坤傳藝透過冷光技術打造的特殊焰火龍更將全場氣氛推向最高點。

晚間7點20分火旁龍登場，4尾祥龍隊輪番上陣，接受鞭炮「轟炸」洗禮，一串串鞭炮擲向龍頭，頓時龍頭火光乍現，現場火焰飛舞、炮火猛烈，鑼鼓喧天、龍影翻騰，震撼人心。但舞龍者絲毫不畏懼，奮力穿梭於煙霧炮火之中，現場硝煙漫天，整條龍在煙霧中忽隱忽現，猶如騰雲駕霧一般，讓在場民眾感受一場精彩的火旁龍文化洗禮，更讓到場的外地遊客大開眼界。

此外，1日下午1點到6點在河濱公園舉辦「龍騰客庄．舞動苗栗」親子同樂活動，邀請 YOYO 家族以及苗栗縣鸚鵡訓練交流協會放飛上百隻鸚鵡，呈現壯觀場面；5日「客家天穿日・化龍返天」將於西山聖帝廟舉行，搭配傳統米食體驗與布馬陣、舞蹈、合唱等舞台表演，讓民眾體驗苗栗在地民俗文化。

