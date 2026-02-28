為紀念父母愛情 校友女兒捐35萬美元助東海AI教室升級

東海化工系校友葉仲亮、葉玉霞的女兒葉景睿，為父母慷慨捐贈35萬美元協助建置AI PC教室，家屬代表葉景文分享叔叔嬸嬸故事，感念母校栽培。（東海大學提供）

東海大學近年積極建置AI教育教學與場域，已故化工系校友葉仲亮、葉玉霞的女兒葉景睿，旅居紐約多年，為父母慷慨捐贈35萬美元，促成東海第6間AI PC教室誕生。校長張國恩說，兩位校友在東海相識、相守，雖已不在人世，卻仍能讓子女延續他們回饋社會、愛母校的精神，令人感動。

東海大學在歷屆校友支持下，半年內已成功建置5間AI PC教室及1間B200 AI Pod算力中心，校方在大智慧科技大樓ST019建置第6間AI PC教室，命名為「仲亮玉霞學苑AI PC教室」。

第4屆化工系校友葉仲亮、葉玉霞賢伉儷的女兒葉景睿慨捐35萬美元，建置第6間AI PC教室，結合ASUS、AMD及ViewSonic等國際大廠技術支持，高階算力能流暢處理本地端機器學習、大語言模型運算（LLM）、圖像生成編輯、AI影片剪輯與RAG資料萃取等進階功能，提供師生兼具機密性與未來擴充性的世界級學習平台。

葉家代表葉景文分享叔叔葉仲亮與嬸嬸葉玉霞的故事，他說，叔叔極其聰明且心思縝密，1965年赴美攻讀化工博士後，加入美國前五百大企業Air Products公司，一路從技術部門擢升至副總裁（VP）榮退，是家屬眼中的智者；嬸嬸則是當年化工系校花，赴美後成為家庭最堅實的後盾，東海不僅是兩人學術啟蒙地，感念母校栽培。

校長張國恩說，近年來投入AI教育，規劃未來教室、翻轉數位學習，已連續兩年榮登英國泰晤士高等教育「世界大學影響力排名」全台私校第一、QS世界大學排名持續躍升等。

校方指出，第6間AI PC教室華已在近日揭牌，包括華碩聯合科技（ASUS）總經理廖逸翔、輝達（NVIDIA）台灣區資深業務協理邾亦為、超微半導體（AMD）台灣區資深業務協理黃偉喬等到場見證。

