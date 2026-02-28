竹北光節雙主燈閃躍點亮 光影美學科技感驚豔

竹北光節主燈 「光築吟風」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「2026竹北光節」閃躍點燈！竹北市長鄭朝方、代表會主席林啟賢和藝術團隊今晚6點手持光劍共同「點燈」，當主燈秀啟動，群眾屏息觀賞，驚歎聲連連，緊接著國際音樂家張正傑等人在四周五光十射的藝術燈飾為布景中演出，讓市民享受一場科技感滿滿的元宵佳節。

竹北市公所今年以「盛世之境」為題，以雙主燈詮釋城市精神，規劃五大主題展區。鄭朝方說，今年跳脫傳統單一主燈模式，改以雙主燈「向風而生的光」與「光築吟風」詮釋城市精神，由黑川互動媒體藝術設計，並規劃「光影之界」、「繁花盛世」、「馳光樂園」、「幻遊之棚」及「旋木市集」五大主題展區，展期到3月15日，每晚6點到10點。

特別的是，「光築吟風」以「風」為題，在城市「於風中站立，於光中築夢」的空間敘事下，以投影、雷射與水幕裝置的結合，使光在水霧之中成像，點、線、面的紋理隨風流轉與展開，邀請觀眾在流動的光景中，感受風的形態，與城市生生不息的節奏。

「向風而生的光」作品將風視為生成的力量，使不可見的流動成為創作核心。 螺旋形結構由中心向外展開序列變化。光與環境共同呼吸，夜間隨風閃爍、流轉，形塑介於自然與人工之間的生成狀態。

今晚7點半的開幕水上音樂會，大提琴家張正傑、男高音林義偉、鋼琴家盧易之，攜手興隆國小學弦樂團共同演出，竹北多所國中小學一同參與壓軸演出；在四周五光十射的藝術燈飾為布景中，大小朋友圈圍在公園水池四周聆賞，享受另類的元宵佳節。

竹北光節主燈今晚6點由市長鄭朝方（中）、代表會主席林啟賢（左2）、副主席葉信輝（左1）和藝術團隊等手持光劍，共同射向主燈「點燈」。（記者廖雪茹攝）

「向風而生的光」主燈（記者廖雪茹攝）

竹北光節開幕水上音樂會，大提琴家張正傑、男高音林義偉（見圖）、鋼琴家盧易之輪番登台表演。（記者廖雪茹攝）

