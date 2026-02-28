中國人羨慕台灣「社會信任高」 網神回：機車鑰匙不會、但便當會掉

近日在社群平台上2則配對成功的例子，讓中國人感嘆「台灣人之間社會互信程度高」。（圖擷取自社群平台「Threads」，本報合成）

社交平台「Threads」素有「台灣人的家庭群組」之稱，凡護照、學生證等「請求支援」，有很高機率找到失主。有中國人看到一則台灣人住飯店，看到前住客串流平台沒登出，發文詢問是否能看，得到同意登入，感嘆「台灣人之間社會互信程度這麼高嗎」，台灣網友自豪回「機車鑰匙沒拔不會不見，但車上的便當、抹布一定會不見」。

去年數據統計網站SimilarWeb報告顯示，Threads在全球日活使用量突破1.3億人次，全國人口不到全世界0.5%的台灣人，為Threads貢獻高達4分之1的流量，排名世界第1，其次則依序為越南15.38%、美國12.92%、韓國4.87%以及香港4.4%。

請繼續往下閱讀...

有網友貼出近日一例在暢貨中心共享折扣算錯錢的案例，雙方都在Threads上發文尋找對方，沒有抱著貪小便宜的心態，顯示台灣大部分情況下是個「互相信任的社會」，所以被暱稱為「動森島民」。

也有網友提及，Threads上不時有台灣人在「發布任務」，從台鐵、高鐵上「求支援免洗筷」，到跨海接力錢包、護照、員工證、學生證等，這可能是中國人無法想像的「台灣人的互相信任」。

原PO也回覆，他認為台灣人在Threads上的行為「挺神奇的」，因為在中國，首先不可能會在網路上向陌生人提出需求，因此也不可能會有人真的回應，甚至匹配成功。

不過也有網友提醒，雖然多數情況下台灣人都樂於「伸出援手」，但如果是PO出機票，可能會被取消航班或換成猶太餐，如果要PO機票，記得要把個人資訊遮住。

