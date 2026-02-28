明收假日國道飆1.3倍車流！匝道封閉、高乘載管制一次看

明天國道北區北向車流預測。（高公局提供）

明天（3月1日）228連續收假日，交通部高速公路局晚間預估，明天國道北向交通量可達平日年平均的1.3倍，並有匝道封閉、高乘載管制等措施。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道北向用路人，南部地區在上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向用路人建議在上午9時前出發。明天國道相關疏導措施包括12時到21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

截至今天傍晚17時，國道上共發生35件事故。下午12時13分，國1高架北向26.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用外2線車道，於12時42分排除，造成後方車流回堵3公里；12時54分，國1北向344.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於13時排除，造成後方車流回堵3公里。

另外，還有下午15時8分，國1北向91.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道及外路肩，於下午15時14分排除，造成後方車流回堵3公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。

交通部公路局說明明天省道易塞車路段，包括台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台1線水底寮至楓港北向路段，台9線北向蘇花路廊路段；銜接國道易壅塞路段，則有台65線南向銜接國道3線土城交流道路段，台86線東向歸仁交流道路段，台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段。

公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。公路運輸部分依據目前預售情形，西部國道客運尚有59.77%空位，東部國道客運尚有78.01%空位。

明天國道中區北向車流預測。（高公局提供）

明天國道南區北向車流預測。（高公局提供）

228連假收假日國道管制措施。（高公局提供）

2月28日12時13分於國1高架北向26.8公里處發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

2月28日12時54分於國1北向344.6公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

2月28日15時8分於國1北向91.5公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

