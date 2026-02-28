為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    未來一週元宵節天氣最糟 西半部有雷雨、大雨

    2026/02/28 18:24 記者吳亮儀／台北報導
    未來一週降雨趨勢，元宵節天氣最不穩定。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢，元宵節天氣最不穩定。（氣象署提供）

    未來一週天氣很不穩定，尤其下週二（3日）元宵節天氣最糟！中央氣象署預報，明、後兩天都受到華南雲系東移和鋒面影響，各地易下雨，但降雨空檔期間較多；下週元宵節當天，三大天氣系統東北季風、鋒面及華南雲雨區東移影響，是未來一週天氣最不穩定的時候。

    氣象署預報員賴欣國說，明、後兩天降雨空檔就會比較多，且因為東北季風減弱，氣溫比較回溫。明天北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；後天（2日）中部、東部、東南部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨。

    「元宵節（3日）當天，是未來一週天氣最糟的一天」，賴欣國說，當天同時受到另一波東北季風增強、鋒面通過及華南雲雨區東移，西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部較大雨勢，其它地區也有局部短暫陣雨。

    賴欣國說，元宵節當天氣溫也會因為東北季風報到而明顯下降，與前幾天相比溫差很大，且全台灣有感，北部低溫約16度到18度，白天約20左右，中南部白天大概24度到26度、低溫約18度到20度，且一路濕涼到下週末。

    賴欣國說，下週三（4日）持續受到東北季風和華南雲系東移影響，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區也有零星短暫雨，直到下週四才會減弱，但氣溫回溫不明顯。

    賴欣國指出，下週五（6日）又有另一波東北季風報到，並持續到週末，屆時北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

