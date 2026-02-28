為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日本大學生挑戰50天徒步環台 摺紙鶴千隻送有緣人表達祝福

    2026/02/28 18:13 記者楊金城／台南報導
    日本大學生早川侑成（左）摺紙鶴，環台沿途致贈有緣人表達祝福幸福安康。（記者楊金城攝）

    就讀日本水產大學的早川侑成，第一趟出國就是到台灣旅行，將以50天挑戰徒步環台，2月14日從台北出發，今天（28日）沿台一線進入台南市，參訪日本台灣意象書法館、後壁火車站百年建築，行前他摺了1000隻紙鶴，沿途致贈給有緣人表達祝福幸福安康。他喜歡台灣景點和台灣人的友善、熱情，已計畫下一趟90天的台灣旅行。

    早川侑成今夏將升上大三，為了這次徒步環台旅行的旅費，他打工賺錢甚至兼職保全，家人為他加油鼓勵，全力支持，他帶著歡喜的心情於2月12日飛抵台灣，2天後徒步出發，他的雙親、祖母和表兄弟姊妹等家人，預計3月下旬來台會合。

    早川侑成第15天環台，今天來到台南市，已去過苗栗三義木雕街、勝興車站、彰化八卦山、台中、嘉義等沿途景點，受到不少不認識的台灣人熱情招待、寄宿等幫助，讓他感動，但他也發現對台灣人的溫柔會產生依賴，決心在旅途中更要自立。

    21歲的早川侑成說，他曾在日本從福岡徒步至東京、大阪，兩次徒步都完成，但少了與當地人互動的遺憾，決定到台灣徒步環島，台灣是日本人心目中首次出國旅行的國家排名第一，加上台日友好，決定首次出國就到台灣徒步環島，行前準備1000隻紙鶴，依日本習俗要送給有緣的台灣人表達祝福和感謝，願一起「勇猛精進」。

    早川侑成在台灣意象書法館館長陳世憲解說下，認識了後壁菁寮無米樂的故事、後壁日式車站、品嘗白河美食，心滿意足的再往南探訪台灣的人土風情。

    日本大學生早川侑成摺紙鶴，環台沿途致贈有緣人表達祝福幸福安康。（記者楊金城攝）

    日本大學生早川侑成將以50天徒步挑戰環台。（記者楊金城攝）

    日本大學生早川侑成在台南後壁百年火車站前留影，並了解後壁菁寮無米樂的故事。（記者楊金城攝）

