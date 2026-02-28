台日師生攜手推動里山倡議 深化社會、生態與生產交流

台日里山倡議交流，台日夥伴深入魚池鄉澀水社區等地進行走讀。（台灣里山永續創新聯盟提供）

農業部生物多樣性研究所等單位，27日起一連兩天，邀請日本龍谷大學政策學部金紅実教授與石原凌河教授，率領16位師生來台進行里山倡議夥伴關係網絡交流，除深入社區走讀，也進行學術研討，共同探索「社會-生態-生產地景」的保全活用與永續營造，並向國際社會展示台灣在社會、生態與生產三位一體的卓越實踐。

台灣里山永續創新聯盟指出，此次研討會由聯盟理事長陳美惠教授，以「台灣里山為保育共生地之基石」為題，探討台灣灣如何透過聯盟機制，將在地農業景觀轉化為具備保育功能的共生地，為台灣接軌國際 OECMs（其他有效區域保育措施）標準奠定基礎。暨南國際大學副教授蔡培慧也探討如何將里山倡議轉化為「具溫度的永續農遊」，讓里山成為地方創生的核心推力。

日本龍谷大學金紅実教授，則分享「日本及龍谷大學保育共生地認證方案」，詳述日本如何透過認證機制量化里山價值，提升企業與民間參與保育的誘因。

台日雙方夥伴也深入大雁村澀水社區與桃米社區進行走讀，透過魚池鄉澀水社區的里山產業導覽、植物槌染DIY課程，以及埔里桃米社區著名的風味晚餐，讓龍谷大學師生與在地實務工作者直接對話，見證林保署「社區林業輔導計畫」長期耕耘的成果。

台日里山倡議交流，台日夥伴體驗植物槌染DIY課程。（台灣里山永續創新聯盟提供）

