週日氣溫回升！白天高溫衝30度 留意早晚稍涼

週日雖受華南雲雨區影響，但雨勢零星。（資料照）

週日（3月1日）各地氣溫回升，高溫可來到30度，雖有華南雲雨區影響，但雨勢零星，留意早晚稍涼，低溫約18度。

中央氣象署預報，氣溫方面，週日東北季風減弱，各地氣溫回升，高溫普遍可以來到25至30度，而早晚各地低溫約18至21度，感受稍涼，早出晚歸請適時增添衣物；降雨方面，華南雲雨區持續東移至台灣，但整體水氣稍減，各地雲量偏多，北部、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，但整體雨勢不大，中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨，南部平地則為多雲的天氣。

離島方面，澎湖陰短暫陣雨，20至23度；金門陰短暫陣雨，15至19度；馬祖陰短暫陣雨，13至15度。

關於下週天氣，天氣風險公司指出，下週一、二鋒面系統通過北部，隨後東北季風增強，由北至南轉為多雲到陰局部短暫陣雨天氣，其中下週二在北部及西部地區可能有局部雷雨及較大雨勢發生機會；受冷空氣與陰雨天氣影響，各地氣溫下降，北部及東北部高溫降至17至19度，低溫15至16度，整體降溫較明顯；中部高溫降至21至22度，低溫16、17度；南部高溫降至24至26度，低溫17至19度。

下週三與週四北部、西半部及東部仍局部有短暫陣雨發生機會，下週五水氣減少，除北部及東部迎風面地區局部有短暫雨外，其他地區天氣轉好。

紫外線指數方面，週日新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台東、連江、金門為「中量級」；其餘縣市為「高量級」。

空氣品質方面，週日環境風場轉為偏東風至東南風。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，清晨至上午高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

週日高溫可來到25至30度，早晚各地低溫約18至21度。（擷取自中央氣象署網站）

週日紫外線指數，新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台東、連江、金門為「中量級」；其餘縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週日空品方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

