出席北市228紀念活動 呂秀蓮：面對台灣歷史應該藍綠共譜

臺北市二二八事件79周年紀念會今（28）日在二二八和平公園紀念碑前舉行，前副總統呂秀蓮到場致意，並於會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

今年適逢二二八事件79週年，前副總統呂秀蓮、台北市長蔣萬安皆出席北市二二八紀念儀式。呂秀蓮受訪提到，蔣萬安表現非常誠懇，蔣也表示將為民主、人權奮鬥，希望民眾記住這兩句話，一方面勉勵他、一方面也監督他。呂也說，面對二二八的歷史共業，當民進黨執政時綠營來參加，但是當國民黨執政時，綠營就不抵達，台灣歷史應該藍綠共譜，不分顏色只論是非。

呂秀蓮表示，各界一定好奇為何她今天出席二二八紀念，其他民進黨人士都沒有來？二二八事件是住在台灣每一個人的歷史共業，受害者、加害者都已經不在了，但是後代子孫要記取教訓，市長蔣萬安作為蔣介石的第三代，兩次強調「二二八事件根本不應該發生」，並表示終身為民主、人權奮鬥，希望大家記住這兩句話，一方面勉勵蔣萬安，一方面也監督蔣萬安。

呂秀蓮呼籲，面對二二八的歷史共業，當民進黨執政時綠營來參加，但是當國民黨執政時，綠營就不抵達，台灣歷史應該藍綠共譜，不分顏色只論是非。

呂秀蓮指出，今天站在自己身旁有來自好萊塢、日本、韓國的導演，邀請他們來見證，從台灣人過去的悲苦，走向今天歷史一步一步的軌跡。上午帶他們先去景美人權紀念園區參觀，現在他們也看到台灣人如何紀念二二八事件，韓國多多少少也跟我們走過同樣的命運，我們受到很多內外的迫害，要努力讓台灣與韓國作最好的鄰居，因為只有好鄰居，才會有真和平。

