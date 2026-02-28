悼二二八！苗縣長參選人陳品安赴頭屋民主英烈公園獻花

悼二二八！民進黨苗栗縣議員、縣長參選人陳品安赴頭屋「民主英烈公園」獻花。（陳品安提供）

二二八和平紀念日，民進黨籍縣議員、縣長參選人陳品安，今日前往頭屋鄉「民主英烈公園」悼念。陳品安在白色恐怖受難者胡海基先生籌建的慰靈碑前獻花，向政治受難者致上深切哀悼。她有感而發表示，若未來能帶領苗栗縣政府，將把這座承載台灣民主記憶的公園納入縣府資源維護，並持續支持《續修苗栗縣志》文史編纂，如實記錄苗栗人的民主奮鬥史。

陳品安指出，位於頭屋鄉的「民主英烈公園」深具歷史意義，是由白色恐怖受難者胡海基先生親自籌資建造，園內更立有全台灣第一座白色恐怖殉難者慰靈碑。她感性表示，當年胡海基先生曾親眼目睹1947年二二八事件爆發後，載滿荷槍實彈軍人的卡車封鎖苗栗，隨後許多地方士紳、知識分子如劉潤才律師、鄒德隆校長等人都遭當局逮捕，這段傷痕是苗栗土地不可抹滅的記憶。

陳品安提到，現行《續修苗栗縣志》自2015年編纂至今已超過10年，許多當代歷史脈絡與民主發展亟需更新。她公開承諾，若未來擔任苗栗縣長，定會全力支持地方文史工作，將苗栗民主運動相關事件如實、詳盡地記錄於縣志中，「歷史不能被遺忘，真相更需要被書寫」。她若入主縣府，將以縣府資源協助維護園區，讓台灣和苗栗的歷史，能夠被下一個世代所記憶。

頭屋鄉「民主英烈公園」位於頭屋鄉象山村孔子廟旁，由228受難者胡海基捐地籌設，經其親友、遺族樂捐，籌措200多萬元，於2000年豎立紀念碑，公園裡面供奉白色恐怖時期死難的民眾「總靈位」，是一座沒有墳墓及任何骨灰遺骸的墓園。

