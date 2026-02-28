重返竹市旭橋 市民別百合胸章追思228旭橋事件

新竹市府今天在228紀念公園舉辦追思音樂會，透過默哀、獻百合和音樂播放等方式追思228。（記者洪美秀攝）

今天是228事件79週年，新竹市民進黨議員劉康彥發起別百合胸章重返旭橋追思紀念活動。劉康彥說，以前我們不談228，是因為統治者透過戒嚴對社會進行綿密的控制，讓大家噤若寒蟬。現在忘了談，是因為多數人根本不清楚、不理解到底什麼是228。竹市中央路除了可通往「巨城」，更是「旭橋事件」關鍵歷史場景。回顧歷史傷痛，不是要情勒社會，而是相互提醒與記得。

劉康彥說，79年前的3月2日，就在旭橋旁至少有8條人命，遭憲警的機關槍、手榴彈波及死亡。今天有不少年輕人願意回到旭橋歷史現場，聽聽當年發生的事，他認為，回顧歷史傷痛，不是要情勒社會，也不是要讓我們更方便仇恨，而是彼此提醒，原來我們現在所擁有、習以為常的自由和人權，是奠基在多少無辜的生命之上。

劉康彥說，今天我們別上象徵純潔、自由與堅忍的台灣百合胸章，共同緬懷228，期盼能撫慰228以來，每一顆在長期戒嚴、白色恐怖下受傷的心靈。也透過回到旭橋不義遺址紀念碑，一起認識及了解228歷史。期透過行動，讓228歷史事件被不斷的述說及提醒。

另市府也在228紀念公園舉辦追思音樂會，邀請228受難家屬後代共同參與，並透過默哀及音樂、歌聲來紀念，最後在228紀念公園的碑文前，由參與民眾將手持的百合放在紀念碑上致意。

新竹市府今天在228紀念公園舉辦追思音樂會，透過默哀、獻百合和音樂播放等方式追思228。（記者洪美秀攝）

