父親二二八蒙冤逃亡50年 受難者家屬施淑娟慟：比一槍斃命還悲慘

臺北市二二八事件79周年紀念會今（28）日在二二八和平公園紀念碑前舉行。圖為受難者施芳井之女施淑娟致詞。（記者叢昌瑾攝）

今年適逢二二八事件79週年，台北市府在二二八和平公園紀念碑前廣場，舉辦紀念追思會。前副總統呂秀蓮、台北市長蔣萬安皆出席，向受難者致意。今年由受難者施芳井家屬代表施淑娟致詞。她還原父親逃亡期間，貧病交加，深受蒙冤之苦，強調父親「所受的慘痛經驗，比一槍斃命還要悲慘。」

今天活動由松山國小合唱團以「台灣思想起 和聲共融」的歌聲開場，並於下午2時28分敲響和平鐘，全體與會者默哀一分鐘。蔣萬安與家屬代表施淑娟、陳木桂夫人陳春枝獻花致意，前副總統呂秀蓮也上前獻花致意。

請繼續往下閱讀...

今年由受難者施芳井家屬代表施淑娟致詞，施芳井於二二八事件時任新竹縣警察局巡官，不忍鎮暴清鄉行動，遭新竹縣警局羅織其以攜械支援暴民之罪，遭通緝被迫逃亡。

施淑娟說，其父施芳井化名「施少琅」逃亡50年。國民政府於1945年招收100名優秀的高中畢業生，成立第一屆警官大學，父親畢業後，被分派到竹東派出所，不幸遭遇二二八事變，因父親服務期間和鄉民相處非常融洽，不忍逮捕抗爭民眾，因而蒙冤、審判，被判刑50年、逃亡50年。

施淑娟說，逃亡期間感謝一些協助，父親在這段期間，遭遇「我的祖父嚇死、我的祖母絕食身亡，我爸爸的太太離棄、改嫁他人」，逃亡50年間，父親貧病交加，深受蒙冤之苦，「他所受的慘痛經驗，比一槍斃命還要悲慘。」相信今天在場家屬，與自家類似狀況者應不在少數。

施淑娟鼓勵並希望受難者家屬收起哀傷的心靈，繼續燦爛的前途，並感謝歷屆總統，努力彌補歷史的悲劇、傷痛，頒發恢復名譽證書，使受難者家屬不用再將恐懼藏在肚子裡，也不用再自卑長嘆。雖然昔日傷口依然存在，至少不再恐懼孤獨，社會終於願意聽家屬的心聲。

施淑娟也帶領眾人祈禱，願離去的家人靈魂安息，共同努力，願台灣在和平、民主的道路上繼續前行，願大家平安樂業，族群共榮共生，融洽相聚，守護79年以來，得來不易的民主和繁榮，希望悲劇永遠不再發生，大家共同努力，撫平過去的傷口，讓美麗台灣永遠幸福、和平、繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法