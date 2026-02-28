加強幼教師生保障 新北監管雲2公幼試辦開跑、影像保存期限將延長至30天

新北市有285間公立幼兒園、830間私立幼兒園，如何提升幼教安全監管議題受矚。圖為幼生示意圖，與本文無關。（新北市教育局提供）

新北市有285間公立幼兒園、830間私立幼兒園，多名市議員曾建議公私幼全面增設監視器。新北市教育局推出「監管雲試辦計劃」，擇定2間公立幼兒園，本月起已開始試辦。

教育局表示，中央尚未將監視器入法，已函請中央研議，另考量全面建置雲端監控系統經費龐大，新北市以「提升幼兒園安全監管效能」為目標推動試辦計畫，驗證可行性與管理需求。另外，115學年度起，新北市將幼兒園影像保存期限將由現行14天延長至30天。

請繼續往下閱讀...

對於全面設置監視器加強監管的建議，教育局表示，根據「幼兒教育及照顧法」等法規，監視器未列幼兒園必要設備，教育局已函請中央研議監視器設置納入法規的可行性；另外，也考量全面建置雲端監控系統建置、長期維護管理的經費龐大，新北市以「提升幼兒園安全監管效能」為目標推動試辦，透過小規模試行，盤點影像保存、調閱流程一致性、管理成本、權限與控管等實務需求，作為後續政策評估依據。

法規未強制規定裝設，教育局說明，鼓勵園所根據安全維護等需求裝設，鼓勵方式包括年年編列「公立幼兒園教學環境與設施設備改善計畫」、「私立幼兒園安全設備升級計畫」補助經費，市府將協助申請的幼兒園汰換、增設監視系統，確保經費運用符合安全與法令規範。此前，教育局曾表示，今年度預計4月公布監視系統改善補助計劃，鼓勵園所更新設備。

幼兒園影像保存期限延長部分，教育局指出，適用範圍包括新北市各教保服務機構，至於影像保存位置與管理方式，依「新北市政府所屬各級學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法」辦理，原則由各園所依規定妥善保存與管理，並落實調閱權限、程序及資安與個資保護。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法