    首頁 > 生活

    台東鳳梨釋迦上架香港高端市場 饒慶鈴跨海實勘

    2026/02/28 16:39 記者黃明堂／台東報導
    台東縣長饒慶鈴（左）昨天到香港市場勘查鳳梨釋迦上架狀況。（台東縣政府提供）

    持續拓展台東鳳梨釋迦海外市場，台東縣長饒慶鈴與團隊赴香港拓銷，實地訪查販售情形，掌握產品上架表現與市場回饋，觀察與交流陳列呈現、消費者接受度及通路操作，作為後續精進海外推廣策略依據。

    農業處說，昨天走訪香港多家指標性零售通路，包括百佳又一城分店、惠康銅鑼灣分店，以及位於中環，主打高端精緻選品Oliver’s the Delicatessen，從不同消費族群與通路定位出發，了解鳳梨釋迦在各通路的陳列方式、銷售狀況與消費者反應等第一線動態。深化「接近消費端」通路布局，是提升海外市場承接能力與品牌辨識度的關鍵環節，實地走入通路，有助於掌握市場需求與推廣節奏，強化合作基礎。

    縣府指出，香港零售通路與消費者對鳳梨釋迦的食用方式與熟成判斷仍需更多資訊，透過清楚的陳列說明、品項標示與現場溝通，有助提升通路引進意願及消費者購買信心。此次訪查除確認品質與販售狀況外，同步蒐集包裝規格、熟成提示、保存建議及宣傳內容等，將納入海外行銷素材與推廣作法，提升消費者理解與購買。

    縣政府說，香港為高端水果消費市場之一，具備多元通路型態與成熟零售體系。將持續以市場導向推動外銷布局，透過通路深耕、品質一致化與推廣常態化，穩健提升鳳梨釋迦在國際市場的能見度與競爭力，讓更多消費者看得到、買得到、吃得到。

