湖口行春宴再現百年傳統 花車遶庄、萬人食福

湖口鄉公所備足1萬人份的炒米粉、滷肉福菜、粄條等6樣道地客家美食，民眾排隊進場，在熱鬧氛圍中食福平安 。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉擁有百年歷史的「行春宴食福遶庄文化祭」，今天一早由神轎和花車自湖口三元宮出發 ，於5村6庄遶境祈福，客家八音大堵班、萬人食福宴、千人創意踩街等活動接續登場；特別是近午時分，民眾大排長龍參與食福體驗，場面相當壯觀。

新竹縣湖口鄉擁有百年歷史的「行春宴食福遶庄文化祭」，今天在湖口三元宮及後方停車場登場。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉長吳淑君表示，「行春宴」是湖口地區的特殊傳統習俗，據傳已有百餘年歷史。老湖口的信仰中心三元宮從1918年落成開始，每年農曆初六媽祖請回來後的第一個星期日，由湖鏡、湖南、湖口、長安、長嶺與羊喜窩等5村6庄輪流舉辦，藉由遶境活動，傳遞「度眾生、護平安」的精神，祈求庄內風調雨順、居民平安健康。

湖口鄉長吳淑君（左）發送開運招財錢母給鄉親。（記者廖雪茹攝）

神明遶境的中午，輪值庄頭的爐主及家戶感念陣頭的辛勞奉獻，慷慨提供遊庄行伍飲食，並同邀鄉民及外庄朋友共同飲宴，舊稱「食福」，也就是今日「行春宴」的由來。

湖口行春宴食福遶庄文化祭活動，近午時分民眾大排長龍參與食福體驗，場面相當壯觀。（記者廖雪茹攝）

湖口鄉公所今年規劃「客家八音大堵班、拚場」，包括田屋北管八音團等6組頂尖的客家八音團，在三元宮廟棚口精彩演奏，還安排「1日八音學徒」，邀請有興趣的民眾一起體驗樂器。

新竹縣湖口鄉擁有百年歷史的「行春宴食福遶庄文化祭」，今天在湖口三元宮及後方停車場登場。（記者廖雪茹攝）

今早10點30分，吳淑君與貴賓帶領湖口國小學生，身著客家花布與斗笠，挑起扁擔步入會場，象徵客家分享精神的傳承，並發送開運招財錢母。隨後，由專業廚師掌廚的「萬人食福宴」開席，現場備足1萬人份的炒米粉、滷肉福菜、粄條等6樣道地客家美食，民眾兵分多路排隊進場，在熱鬧氛圍中食福平安 。

「千人創意踩街」隊伍由老湖口天主堂出發，包含湖口百米金龍藝陣、客家方口獅、老背少民俗表演、客家花鼓隊、三太子、社區協會表演團隊，行經湖口老街到三元宮。（記者廖雪茹攝）

下午1點30分「千人創意踩街」隊伍由老湖口天主堂出發，包含湖口百米金龍藝陣、客家方口獅、老背少民俗表演、客家花鼓隊、三太子、社區協會表演團隊等，行經湖口老街到三元宮。雖然期間下起毛毛雨，仍不減民眾興致，也為傳統慶典注入了新意和樂趣。

