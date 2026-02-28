餐廳高價密碼！他揭菜單只要多寫「1詞」 直接加價20％

網友點出，餐飲業只要在菜單上加上一些詞彙，售價直接加20%以上；示意圖。（資料照）

一名網友分享，發現現在的餐飲業，只要在菜單上加入一些詞彙，就可以直接把定價拉高，直言這種做法簡直就是餐廳的漲價密碼。貼文引發廣大網友共鳴。

這名網友在Threads上表示，「熟成、薄鹽、日式、韓式、嚴選」這些詞，只要一在菜單上出現，定價就會至少20%以上。

貼文一出，引來網友共鳴，「終於知道文字也是有價格的了齁」、「的確，台灣只要扯到日式韓式法式義式美式，價格直接+30%以上」、「招牌上寫日文、韓文、英文，售價再+30%」。

不僅如此，也有網友補充，「還有『生』字、生巧克力、生甜甜圈、生吐司、生起司、生可樂」、「特選、秘傳、慢火、低溫都是」、「『和牛』才是真正財富密碼。不管是美國和牛、澳洲和牛，或者假裝是和牛」、「我覺得最扯的就現在流行的健康餐，明明是一樣的食材，烹調方式從炒、炸、滷改成水煮、烤，價格直接加50%」。在物價齊漲的時代，讓民眾直呼「餐廳根本就是加價鬼才」。

