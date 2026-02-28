為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中藥房變密醫診所 老闆判8月

    2026/02/28 15:31 記者陳冠備／彰化報導
    彰化經營中藥房的李姓男子，未具中醫師資格，卻長期替民眾把脈、診療跟開藥。彰化地院依違反醫療法，判處有期徒刑8月、緩刑3年，並須向公庫支付10萬元。（資料照）

    彰化縣一名經營中藥房的李姓男子，未具中醫師資格，卻長期替民眾把脈、診療，甚至試圖為腦部開刀患者開立藥方，遭檢方依違反醫療法起訴。法院審理後認定其確實從事醫療行為，判處有期徒刑8月、緩刑3年，並須向公庫支付10萬元。

    判決書指出，李男明知自己沒有中醫師執照，仍在中藥房內替上門民眾詢問症狀、把脈判斷病情並開立藥方，甚至收取費用，已屬醫療業務行為。其間曾有一名腦部開刀患者多次求診，李男不僅替其把脈、解說身體狀況，還詢問是否排斥中藥，準備開方，最後因家屬表示已有他院藥物才未實際給藥。

    檢警獲報後展開偵辦，分別於2024年4月及2025年11月兩度搜索中藥房，查扣大量針灸針及相關器具。審理時，李男起初辯稱僅是「按穴位」並非醫療行為，但法院依證人證詞、蒐證照片及扣案物品，認定其辯詞不足採信。

    法院另查出，李男早在13年前即曾因無照替民眾把脈、診療並開藥收費，遭判刑6月，仍未記取教訓。法官審酌，李男坦承犯行、表達悔意，且近5年無其他犯罪紀錄，最終判處有期徒刑8月，宣告緩刑3年，並命1年內向公庫支付10萬元，另查扣針灸針、中醫枕等器具全數沒收。

