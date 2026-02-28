台中北屯黃金風鈴木爆開 500公尺「黃金大道」美翻

景賢路黃花風鈴木盛開，一片金色燦爛，宛如是黃金大道。（記者蔡淑媛攝）

台中市北屯廍子區段黃花風鈴木盛開，黃花一片金色燦爛，情人橋旁景賢路及太順路已經率先開花，宛如是黃金大道，湧入人潮賞花搶拍，一旁有黃金城公園的廍子公園也花開3至4成，當地廍子里長董銘成說，這波花季才剛開始，已經開得很茂盛，預計一週內進入盛開期，3月7日將舉行黃花風鈴季活動，歡迎民眾一起來賞花。

今年黃花風鈴木滿開，由於今年無雨，花季提早，從今年二月下旬陸續綻放，大坑情人橋旁景賢路兩側種滿黃花風鈴木，超過500公尺，一路延申到廍子公園，黃澄澄的黃金花海，太陽輝映下特別耀眼、壯觀。

今年廍子區段黃花風鈴木黃花陸續爆發，處處可見黃花朵朵開得又大又美，湧入人潮賞花搶拍，直呼「真是太漂亮了！」也有遊客特地從台北南下來賞花。

廍子區段黃金風鈴木盛開，228年連假已湧入遊客追花、賞花、拍花十分過癮。

董銘成說，廍子里3月7日在台中國際網球運動中心 舉行黃花風鈴季活動，有節目表演、親子互動，還有市集可逛，歡迎民眾共襄盛舉。

董銘成說，黃花風鈴木也是巴西國花，四季各有不同風貌春天是開花季，3月時花多幾無葉片，接著滿樹金黃花非常美麗，夏天長葉結果莢，翅果紛飛；秋天枝葉茂盛，綠意盎然；入冬後落葉，枝椏光禿，有滄桑之美。

景賢路黃花風鈴木盛開，吸引民眾搶拍。（記者蔡淑媛攝）

