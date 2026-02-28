高雄冬日遊樂園3/1閉幕彩蛋多，超人力霸王「合體」說bye-bye。（觀光局提供）

高雄冬日遊樂園3月1日閉幕彩蛋出爐，超人力霸王迪卡跟初代將在音浪塔前盛大合體，與全國遊客說再見，科工館將展演無人機科技飛行2米Q版超人力霸王。

觀光局說明，高雄冬日遊樂園將於本週日（3/01）下午4點辦理超人力霸王「With U」閉幕，當日超人力霸王迪卡、初代超人力霸王將於高雄流行音樂中心音浪塔前盛大合體，與全國遊客說再見，誠摯邀請全台超人迷齊聚港都，向完成守護高雄的超人力霸王說再見。

觀光局也公布活動最後驚喜彩蛋，閉幕當日上午10時30分至下午2時，與國立科學工藝博物館合作加碼推出「超人力霸王飛行科普小學堂」親子科普快閃活動，將展演無人機科技飛行2米Q版超人力霸王；8米Q版超人力霸王也將視當日氣象天候狀況，於愛河灣上巡演。

觀光局長高閔琳表示，超人力霸王「With U」閉幕典禮將於3月1日下午4點於高雄流行音樂中心音浪塔登場，「U」除代表超人力霸王 （Ultraman），也隱喻每個在城市默默付出的你（YOU）。雖然展期結束，但超人的精神將會繼續傳承下去。

超人力霸王迪卡下午4點後將移至音浪塔前與初代超人力霸王合體，並於下午5點後陸續移至17號碼頭，兩位超人將會在岸上陪伴大家至晚上10點。

活動詳情可上「高雄旅遊網」官方FB、IG；「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動專頁或觀光局「高雄GO！」官方高雄旅遊APP查詢。

