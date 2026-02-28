台南228連假大爆棚 首日成長逾4成、湧逾52萬人次

觀光旅遊局於葫蘆埤限量發放2026小提燈吸引民眾排隊領取。（台南市政府提供）

台南228連假延續春節熱鬧人氣，首日人潮相較去年同期成長逾4成，累計至228連假第2天上午已有超過52.5萬人次湧入台南各大商圈、文化園區、博物館舍及濱海熱門景點等。

黃偉哲表示，連假相約來台南鬧元宵，除了品嚐美食、探訪古蹟，更強力推薦遊客提著組裝好的小提燈，前往台南各地的絕美燈會來場充滿文青氣息的慢遊，無論是老街歷史人文魅力或大自然風貌，台南春日風光絕對能讓大家留下美好回憶。

觀旅局長林國華表示，據統計連假首日人潮相較去年同期成長逾4成，整體市區商圈與文化景點人潮洶湧，包括新興的大台南會展中心及圖書館新總館等，累計至第2天上午逾31萬人次到訪；新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街等歷史景點，也有超過7萬2千人次遊客逛街；親子戶外遊憩、博物館舍與濱海熱門景點，累計至連假第2天上午逾14萬人次到訪。

林國華推薦，赤崁樓獨一無二的文創市集品牌「熱蘭遮市集」連假登場，重現當年港市貿易往來的繁華景象再掀熱潮；2026月津港燈節這次特別推出「不對焦限定 | 雲端光景攝影作品募集」將至3月8日截止，喜愛攝影的朋友千萬不能錯過。此外，12公尺高的卡比胖拉水上氣偶出沒虎頭埤陪大家泡湯祈福，與卡比胖拉拍照上傳有機會獲得卡比胖拉水壺或提袋。

台南新春的年度盛事，正統鹿耳門聖母廟花火迎春系列活動將在今日盛大登場，結合鞭春牛古禮、蜂炮、高空煙火與無人機展演，期望透過「花火迎春」，為新的一年揭開光明，歷年來人潮眾多。後壁農業部花卉創新園區「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」已盛大開幕，亦是連假重頭戲；首度雙展齊發，導入AI智慧與沉浸式影像，展現花卉科技的創新能量。

台南西市場文創市集吸引大批民眾。（台南市政府提供）

赤崁樓熱蘭遮市集吸引民眾來穿越時空。（台南市政府提供）

