77歲金錢豹董座王其俊辭世 告別式時間地點曝光

台中市具高知名度的金錢豹酒店集團，董事長王其俊於2月26日辭世，享壽77歲，家屬已擇定3月10日下午在崇德殯儀館舉行告別式，屆時金錢豹預計有數百名員工將出席，送這位掌舵21年的大家長最後一程。

王其俊近年受糖尿病所苦，最終因併發多重器官衰竭辭世，消息傳出後，地方商界與八大產業圈一片惋惜，據了解，王其俊與創辦人袁昶平都是眷村子弟，昔日也是軍中同袍，情誼深厚，袁聞訊後低調表示「深感難過」，並全力協助後事安排。

回顧金錢豹發展歷程，早年由袁昶平打下基礎，奠定中部高檔酒店龍頭地位，2005年，袁退居幕後，將經營重任交棒給有「革命情感」的王其俊。此後20多年，王其俊穩健掌舵，歷經景氣起伏與產業競爭，仍維持品牌高度能見度，使「金錢豹」成為高端酒店代名詞。

熟悉產業人士指出，王其俊作風低調卻決策果斷，對內講求制度與紀律，對外精準掌握市場定位，即便面臨資金調度或產業轉型壓力，也多能化解危機，展現經營韌性，如今辭世，外界關注接班布局與未來經營走向；集團方面表示，目前營運一切正常，將以穩定團隊為優先，接班人選尚未決定。

