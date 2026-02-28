6天祭儀濃縮為1天 高雄拉阿魯哇族聖貝祭登場

高雄市桃源區拉阿魯哇族聖貝祭今登場。（原民會提供）

高雄市桃源區拉阿魯哇族聖貝祭今登場，6天的傳統祭儀濃縮至1天舉行，唯一通往部落的索阿紀吊橋歷時1年剛好完工，吸引不少民眾探訪拉阿魯哇年度盛典。

拉阿魯哇族（Hla'alua）是台灣原住民第15族，2014年由「南鄒」正名獨立，主要聚落在高雄桃源區及那瑪夏區，人口約400多人；其特色為父系氏族社會，最重要的傳統祭典為「聖貝祭」（Miatungusu），崇拜12個聖貝神。

原民會說明，相傳族人原居地在東方，曾與矮人共同生活，矮人視聖貝為太祖（貝神）居住之所，每年舉行大祭以求境內平安、農獵豐收、族人興盛。

族人離開原居地時，矮人贈以一甕聖貝，族人亦如矮人般舉行祭典，祭典涵蓋初祭迎神、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭、驅魔祭和團獵祭等，原需6天進行，如今濃縮至1天內完成。

高市原民會主委阿布斯表示，過去考量汛期並兼顧族人通勤需求，從不定期開放索阿紀吊橋通車，到全面封橋並修建溪底便道供當地居民通行，原民會加速更換花紋鋼版，於高低落差較嚴重處進行覆蓋及鎖固，歷時一年、花費1025萬元終將橋面修復完工。

阿布斯指出，橋面版施工需先拆除現有橋面版及舊橫樑，現場需做好安全網等防護措施，以便螺絲孔位定位及鑽孔，無法用大型機具，全部皆需人工作業，修復難度高。

如今索阿紀吊橋已開放通車，橋面行駛平穩安全，轎車、貨車皆能通過，一年內完成通車，還給族人一條安全便利的對外聯絡要道，也凸顯高雄市政府對啦阿魯哇族的重視；阿布斯也提醒族人，吊橋限重3.5公噸，大型重機械不得行經，希望族人共同愛惜修建不易的公共設施。

高雄市桃源區拉阿魯哇族聖貝祭今登場。（原民會提供）

索阿紀吊橋歷時一年終於修復完工。（原民會提供）

