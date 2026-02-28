為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    同志酒吧「歡慶228」開白趴、軍警制服趴！被罵到道歉刪文

    2026/02/28 15:18 即時新聞／綜合報導
    有同志酒吧日前宣布將在連假期間舉辦活動，不過因使用「228狂歡」字眼，且還舉辦「軍警」制服主題派對，觸及敏感議題，引發網友不滿。（取自Threads）

    今日是228紀念日。有同志酒吧日前宣布將在連假期間舉辦活動，不過因使用「228狂歡」字眼，且還舉辦「軍警」制服主題派對，觸及敏感議題，引發網友不滿，留言罵爆。酒吧已刪除該宣傳貼文並致歉，昨日也表示取消原訂於今日舉辦的派對。

    台北一間同志酒吧日前發文宣傳活動，並表示「陪你開啟228連假的狂歡」。還表示將於26日晚間9點開始舉辦「White Party」白趴，但貼文一出立刻遭到網友撻伐。

    對此，業者立刻發文回應，以「歡慶」來形容228連假，實屬匆忙間未經大腦思考所犯的錯誤，忽略了假期與紀念日的本質並不相同，紀念日是應該靜心、反省與哀思。「在此為本店嚴重錯誤的用字遣詞造成的傷害與不適的觀感，致上十二萬分的歉意。」謝謝大家的批評與指正，先前宣傳貼文也遭到刪除。

    昨日，酒吧再度於粉專發文表示，原定於今日舉辦的「軍警制服趴活動取消，造成不便敬請見諒。」

    消息被轉至Threads後，網友紛紛表示：「二二八辦軍警制服趴有點太地獄」、「真是太剛好也太無政治敏感度了」、「2/28 當天舉辦軍警制服趴......？？？」、「真是地獄」、「甚至還是white party 都不知道是不是故意的了」、「地獄梗了」。

