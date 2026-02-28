為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    菸蒂未熄直接丟垃圾車 樹林清潔隊：可罰6千元

    2026/02/28 14:21 記者翁聿煌／新北報導
    清潔隊提醒民眾不可將菸蒂或高壓容器接丟入垃圾車以免造成危險。照片與新聞無關。（新北市環保局提供）

    清潔隊提醒民眾不可將菸蒂或高壓容器接丟入垃圾車以免造成危險。照片與新聞無關。（新北市環保局提供）

    新北市樹林區清潔隊26日夜間循線收運，垃圾車晚間7點多行經千歲街46巷附近時，隨車人員發現有民眾在路旁抽菸，竟將未熄滅菸蒂直接丟入垃圾車中，清潔隊員連忙將菸蒂撿出，樹林區清潔隊長馮承偉表示，民眾將菸蒂逕行丟入垃圾車，除依廢棄物清理法最重可處6千元，還會面臨刑法失火罪追訴。

    樹林清潔隊表示，當天晚上清潔隊員收運垃圾時，幸好隨車隊員眼尖，看到民眾將吸過的菸蒂丟入，雖然該民眾當場否認，但隨車人員確實見有未熄滅菸蒂丟入，故將菸蒂撿出，回頭要求民眾不可將未熄滅菸蒂丟入垃圾車，可能會造成垃圾車起火，危及作業同仁及倒垃圾民眾安全。

    馮承偉表示，過往曾有民眾將危險物品，如高壓容器、鋰電池、瓦斯罐和打火機等物品丟入垃圾車，造成爆炸、起火等意外事故，非常危險，如民眾有這類行為，依廢棄物清理法規定，最重可處6千元以下罰鍰，也可能涉及刑法第175條的失火罪，呼籲民眾危險物品（如高壓容器等）應該要分開單獨交付，菸蒂要熄滅後裝入專用垃圾袋交付垃圾車，避免發生危險，請民眾體恤清潔隊員辛勞，多一分體諒，少一分危險。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

