台北燈節主燈「不會動」民眾批空虛 北市觀傳局這樣解釋

台北燈節今年攜手泡泡瑪特、變形金剛，在西門町、圓山花博打造「雙展區、雙IP」，希望帶給民眾不同體驗，不過有網友在社群平台表示，前往燈會苦等很久，站在變形金剛主燈前等待，卻遲遲看不到主燈有動，直批「從來沒看過不會動的台北燈會主燈」。另名網友表示，自己在泡泡瑪特主燈秀期間等了20分鐘，也沒有看到主燈有轉動。

今年台北燈節攜手知名IP打造兩座主燈，有網友在Threads平台上抱怨，前往欣賞變形金剛卻遲遲不見主燈有轉動，另泡泡瑪特主燈有轉動搭配泡泡秀，但在27日晚間6點的主燈秀上也遲遲看不到轉動，不少網友留言表達失望，「前天去看點燈，滿心期待站了3分鐘，看到的只是噴煙燈光而已，空虛感超重」、「花錢買授權IP，然後搞成這樣交差了事，這就是台北燈會」、「跟台北市長一樣，沒什麼行動力」等語。

面對質疑，觀傳局表示，本次台北燈節採「雙主燈、雙IP」策展，根據IP特性，設計不同的主燈秀展演模式。花博展區的柯博文主燈，搭配燈光及音樂展演，西門展區則是泡泡瑪特Baby Molly 360度旋轉，搭配環繞式電子跑馬、燈光、噴發泡泡等呈現。

觀傳局表示，各地燈節主燈都以不同的形式展現，台南、高雄燈會主燈展演也沒有旋轉效果，而是以燈光效果呈現，相信都是經過整體規劃及考量。

觀傳局表示，花博展區與孩之寶IP變形金剛合作，設計高達10米的柯博文主燈，為完整呈現柯博文機器造型視覺感，以FRP進行3D雕塑，並真實呈現機械細節戰損外觀及金屬噴漆質感。

觀傳局說明，這次主燈秀特別設計以好萊塢知名作曲家布萊恩·泰勒（Brian Tyler） 操刀，被譽為擁有電影等級的史詩感的音樂「領袖之證（Transformers Prime）」規劃燈光秀，該曲曾入圍艾美獎提名，其特色就是漸進的旋律磅礡，透過燈光、煙霧特效與超過40支環繞特效燈光共演，每段燈光設計都有所不同與鋪陳，展現充滿正義感的氣勢與氛圍。

觀傳局說，無論是柯博文主燈或燈光設計由授權方孩之寶全程檢視，希望民眾可以感受電影配樂及燈光節奏的體驗。

