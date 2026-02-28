為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新桃園車站有「紙飛機」屋頂！ 地下化改建模擬圖曝光

    2026/02/28 13:20 記者吳亮儀／台北報導
    鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

    鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

    交通部鐵道局正進行桃園鐵路地下化工程，鐵道局今天（28日）公布桃園車站未來的模擬圖，除了以「紙飛機」為意象的屋頂設計，也把周邊的歷史元素一起納入；舊倉庫前的歷史廣場空間，未來將被形塑為駐足、休憩的開放場域。

    桃園鐵路地下化工程計畫緣起是由於桃園都會區快速發展，搭乘鐵路運輸旅客急遽成長，旅運服務設施已不敷運用，長久以來桃園市政府及地方民眾積極爭取將桃園段鐵路立體化，經行政院2009年2月27日核定，同意「台鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」。

    之後因桃園市政府鑒於桃園段鐵路路廊寬度不足，高架化後對於桃園、中壢都會區沿線景觀、噪音衝擊過大，而鐵路沿線居住人口密集，且桃園站與中壢站的運量僅次於台北車站，是繁忙的交通運輸樞紐，桃園市為國家門戶且已升格為直轄市，考量兼具宏觀與永續發展與因應地方民眾訴求，經行政院2020年9月2日核定，同意「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」。

    計畫期程從2020年9月到2030年12月，工程內容為鐵路地下化後將設置8座車站，改建原有桃園、內壢、中壢等3座車站，並增設鳳鳴站、中路站、桃園醫院站、中原站及平鎮站等5座通勤站。

    桃園車站及中壢車站未來會分別與桃園捷運綠線G07站，以及機場捷運A23車站以共構方式興建，方便民眾轉乘大眾運輸系統。桃園車站正進行鐵路地下化改建，將從原本的地面車站改建為地下化車站。

    新車站為地下2層、地上3層的建築，由荷蘭團隊設計，造型以「摺紙飛機」為藍圖。該站將與捷運綠線G07站、捷運棕線共構，結合周邊都市更新，成為重要的交通與商業樞紐。

    鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

    鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

    鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

    鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

    鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

    鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

    鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

    鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播