新桃園車站有「紙飛機」屋頂！ 地下化改建模擬圖曝光

鐵道局公布桃園車站未來外觀模擬圖。（鐵道局提供）

交通部鐵道局正進行桃園鐵路地下化工程，鐵道局今天（28日）公布桃園車站未來的模擬圖，除了以「紙飛機」為意象的屋頂設計，也把周邊的歷史元素一起納入；舊倉庫前的歷史廣場空間，未來將被形塑為駐足、休憩的開放場域。

桃園鐵路地下化工程計畫緣起是由於桃園都會區快速發展，搭乘鐵路運輸旅客急遽成長，旅運服務設施已不敷運用，長久以來桃園市政府及地方民眾積極爭取將桃園段鐵路立體化，經行政院2009年2月27日核定，同意「台鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」。

之後因桃園市政府鑒於桃園段鐵路路廊寬度不足，高架化後對於桃園、中壢都會區沿線景觀、噪音衝擊過大，而鐵路沿線居住人口密集，且桃園站與中壢站的運量僅次於台北車站，是繁忙的交通運輸樞紐，桃園市為國家門戶且已升格為直轄市，考量兼具宏觀與永續發展與因應地方民眾訴求，經行政院2020年9月2日核定，同意「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」。

計畫期程從2020年9月到2030年12月，工程內容為鐵路地下化後將設置8座車站，改建原有桃園、內壢、中壢等3座車站，並增設鳳鳴站、中路站、桃園醫院站、中原站及平鎮站等5座通勤站。

桃園車站及中壢車站未來會分別與桃園捷運綠線G07站，以及機場捷運A23車站以共構方式興建，方便民眾轉乘大眾運輸系統。桃園車站正進行鐵路地下化改建，將從原本的地面車站改建為地下化車站。

新車站為地下2層、地上3層的建築，由荷蘭團隊設計，造型以「摺紙飛機」為藍圖。該站將與捷運綠線G07站、捷運棕線共構，結合周邊都市更新，成為重要的交通與商業樞紐。

