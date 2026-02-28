不只是玩遊戲 皮克敏玩家讓228公園「開滿百合花」

皮克敏玩家自發性在中正紀念堂、二二八公園一帶，種滿白色百合，以紀念228事件。（圖擷取自社群平台「Threads」，本報合成）

今（28日）為228事件79週年，由北美洲台灣婦女會（NATWA）會長陳慧中發起「在228時配戴印有台灣百合的胸章」，連結每一位台灣人，傳遞出「和平、公義、希望與愛」。有手機遊戲Pikmin Bloom（皮克敏盛開）玩家發現，有玩家從昨天開始，自發性在中正紀念堂、二二八公園一帶種了一圈白色百合，玩家稱「台灣人把皮克敏被玩出新高度」。

皮克敏盛開為「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）開發商、美國軟體業者Niantic 2021年發表與任天堂合作推出的擴增實境（AR）手遊，鼓勵玩家在散步途中尋找種子、培養出皮克敏。雖然遊戲每月會推出特定的「社群日」，地圖上會綻放當季的特殊花種，但今天並非官方所訂的社群日，因此遊戲地圖上開滿的百合花是特意種出來的，有玩家用心、花費很多時間，以這種方式紀念228事件。

社群平台上許多皮克敏玩家以「228事件相關明信片」及百合花作為紀念228的方式，稱這樣「既不會造成環境負擔又可以表心意，當皮友真是一個很棒的選擇」、「留友看台灣人有多會玩皮克敏」、「突然覺得比單純放假更多了意義」、「誰把休閒遊戲玩的這麼溫柔啦哎呦威」。

有皮友現身說明「種滿白色百合」有多難，種開1朵大花需150普白花瓣+150白百合花瓣，所以要種滿中正紀念堂跟台大醫院週邊需要的量不少，百合最近一次做主花是2023年7月，副花是2024年7月，雖然不作為當月任務花也有可能出現，但這種數量絕對是預先儲存，敬佩種滿白色百合的玩家。

