    首頁 > 生活

    茶の魔手用簡體字挨批卻回嗆網友 總公司緊急通令各分店這件事

    2026/02/28 13:03 記者吳俊鋒／台南報導
    茶の魔手分店的宣傳海報因簡體字與中國網路用語引發爭議，目前看板已被撤掉。（翻攝自Google評論區）

    茶の魔手分店的宣傳海報因簡體字與中國網路用語引發爭議，目前看板已被撤掉。（翻攝自Google評論區）

    被封為「手搖飲南霸天」的「茶の魔手」，在台南仁德區1家加盟門市，捲入宣傳看板上使用簡體字的爭議，挨批後竟以中國網路用語回嗆，輿論炸鍋；總公司已緊急通令各分店禁止任何簡體字文宣，並強調會再針對員工教育與調整。

    總公司初步調查，該加盟主已屆6旬，平常較少使用網路，年輕員工在Google評論區看到有人批評後，就自己上去回覆，用字遣詞不恰當，業者也深感抱歉。

    記者實地今天走訪該門市，仍正常開店，不是被網友篡改的暫停歇業或永久歇業，而簡體字與中國網路用語的宣傳看板已經撤掉，員工的服務態度也相當親切。

    爭議起因是該店近日在門口放置「2026年度熱銷飲品」的海報看板，文宣上被發現用簡體字寫下宣傳標語「寶～渴了不……買杯涼的犒勞自己一下」。

    有消費者看到後拍下，貼到店家Google評論區留下1星負評，並嘲諷「不說我還以為來到中國，呵呵」。

    針對該負評，業者做出回覆：「感謝你的寶貴意見，本店廣告設計選擇簡體字，主要是為了視覺簡潔與現代美感，讓整體有流暢美感出現」。

    不過回覆的後半段，卻出現火藥味，「使用簡體字在台灣並無法律限制！並非違規行為，若您有其他購物體驗，歡迎提供」。

    最後竟然回嗆「笑鼠！招牌可沒吃你家大米！招牌本人：咋地！跟你so哈囉也不行」，引發爭議。

    店家的回覆隨即被分享到Threads上，輿論炸鍋，「滾去支國吧，總公司不用出來說話嗎？」、「殘體字有美感？」、「回應看起來就不是台灣人」、「留友知悉，用料會不會也追求簡潔不知道」....。

    店家有另外發聲明回應，文宣使用方式僅為提升多語族群之閱讀便利性，並無外界揣測之任何立場意涵，尊重多元意見，但不接受失實指控。

    聲明也提到，針對與事實不符之評論與延伸解讀，已完整保留相關紀錄，對於Google評論影響商譽之不實言論，將不排除依法採取必要措施。

    輿論延燒，茶の魔手總公司則回應「謝謝朋友們的關心與提醒。品牌一路走來三十多年，從一間小店開始，到今天有這麼多夥伴一起努力，我們始終只專心做好一件事就是『把茶做好』，門市的文宣若讓朋友們有不好的感受，我們會傾聽，也會持續教育與調整。

    回應指出，「對我們來說，每一杯茶的價值，來自土地、來自時間，也來自彼此的理解與尊重。謝謝每一位支持我們的朋友。我們會繼續把每一天的茶，認真做好。真心珍惜與感謝，所有的朋友們！」

    茶の魔手加盟店的宣傳海報因簡體字與中國網路用語引發爭議，業者留言被認為是在回嗆。（翻攝自Google評論區）

    茶の魔手加盟店的宣傳海報因簡體字與中國網路用語引發爭議，業者留言被認為是在回嗆。（翻攝自Google評論區）

    文宣品用字遣詞惹議的茶の魔手分店，仍照常營業。（記者吳俊鋒攝）

    文宣品用字遣詞惹議的茶の魔手分店，仍照常營業。（記者吳俊鋒攝）

