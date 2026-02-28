為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    後龍北勢溪親水廊道 黑天鵝農曆新年喜獲麟「鵝」

    2026/02/28 13:00 記者蔡政珉／苗栗報導
    後龍北勢溪親水廊道，黑天鵝農曆新年喜獲麟「鵝」。（范進軒提供）

    後龍北勢溪親水廊道，黑天鵝農曆新年喜獲麟「鵝」。（范進軒提供）

    位於苗栗縣高鐵特定區的北勢溪親水廊道，全長共2.6公里，之前一度因標租建置太陽能光電引起居民和民代反對，後來苗栗縣政府取消，改由後龍鎮公所接管，後龍鎮長謝清輝規畫打造成觀光景點，並有企業家捐贈一對黑天鵝入住，黑天鵝於農曆新年喜獲麟「鵝」，增添喜氣。

    謝清輝表示，新年連假剛過完即傳來喜訊，去年入住的黑天鵝家族黑天鵝喜獲麟「鵝」，一共生了3隻黑天鵝寶寶，溫馨也更添熱鬧；謝清輝也提醒，由於黑天鵝的領地意識極強，民眾前往欣賞黑天鵝家族時不要跨越圍欄，以免發生危險也避免打擾到黑天鵝寶寶。

    北勢溪親水廊道位於縣內知名景點客家圓樓附近，於2014年啟用，闢建2.6公里長的人行道及自行車道，成為高鐵特定區內的代表性休憩景點。

    後龍鎮北勢溪親水廊道，由北勢溪引水，鎮公所希望打造與韓國清溪川相同的親水廊道，除黑天鵝入住，也有企業家捐贈鴛鴦「戲水」；鎮公所陸續於客家圓樓周邊栽種柳樹、櫻花，近期更預計種植8000株杜鵑花，盼持續美化環境。

    後龍北勢溪親水廊道，黑天鵝農曆新年喜獲麟「鵝」。（范進軒提供）

    後龍北勢溪親水廊道，黑天鵝農曆新年喜獲麟「鵝」。（范進軒提供）

    熱門推播