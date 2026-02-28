8300株樹苗1個多小時發完！ 何欣純表揚植樹逾10年楷模

民進黨台中市長參選人何欣純（右）協助發放樹苗，鼓勵民眾植樹。（記者張軒哲攝）

中部地區最大規模的贈苗活動，今日在大甲體育場舉行，一大早7點多就有民眾來排隊領苗，有全家大小一起出動的，也有祖孫三代手牽手來參加，場面盛大，一個多小時8300株樹苗就全數送完，民進黨台中市長參選人何欣純親自到現場表揚5位領苗木，並種植超過10年以上的植樹楷模。

何欣純表示每年3月是植樹月，甲安埔協會理事長吳敏濟擔任議員第一年就開始舉辦贈苗活動已持續16年，看到那麼多民眾踴躍來領樹苗，可見植樹已蔚然成風。協會在吳敏濟、吳中源父子的努力耕耘下，積極爭取資源，投入各項健康、環保、公益活動，10幾年下來，已讓海線地區空氣更好環境更美化。

何欣純表示，若當選市長後會持續推動這項有意義的植樹活動，未來可以推廣到全台中市，大家一起來種樹愛地球，讓台中成為一個綠意盎然的美麗城市。

大甲體育志工隊隊長張月嬌表示，每年都會來領樹苗，用心栽培管理，每逢這個季節，杜鵑盛開，看到漂亮的花朵，心情也快樂一整天。

甲安埔協會總幹事吳中源表示，贈苗已邁入第16年，年年都有上千位民眾熱情參與，贈出的樹苗已超過11萬株，種樹已成為海線地區的全民運動，許多鄉親都明顯感受到空氣品質與社區景觀的改善。每年看到許多民眾帶著小朋友來領樹苗，足見環境教育從小紮根的重要性。未來協會仍將持續推廣全民植樹運動，讓每個社區都能綠意盎然，讓民眾都能夠呼吸到新鮮的空氣。

