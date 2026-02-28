為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新竹燈會上百隻跳跳馬貼「請勿乘坐」 林彥甫批：市府只幫企業打廣告

    2026/02/28 12:55 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府舉辦的RODY跳跳馬元宵燈會活動，上百隻跳跳馬被貼「請勿乘坐」字條，市議員林彥甫稱這是逼死小孩和家長，且批市府只幫企業打廣告。（取自林彥甫臉書）

    新竹市府昨晚（27）舉辦元宵燈會活動，現場有上百隻跳跳馬被貼上「請勿乘坐」字條，市議員林彥甫發文稱，市府此動作根本是想逼死帶小孩的家長！他已建議市府，至少找個護城河畔合適的地點，在工作人員陪伴確保安全下，讓孩子能在特定時段限時玩RODY跳跳馬的塑膠玩具。更批，市府今年辦燈會活動，除到處都是Rody，幫企業打廣告外，他想不到用跳跳馬IP對城市觀光，或育兒休閒的幫助何在？

    市府表示，因護城河沿線場多數跳跳馬屬大型燈飾裝置或公共藝術陳設，並非遊戲設施功能，基於展區安全管理及公共責任考量，主辦單位在現場都清楚標示「請勿乘坐」，避免孩童攀爬騎乘時發生跌落或碰撞意外，確保活動期間所有民眾的參觀安全與品質。

    至於RODY跳跳馬相關作品後續的保存與再利用方式，市府已在整體規劃評估。未來是否開放認養，或以巡迴展出、城市景點再設置等形式延續展示，市府會綜合考量安全性、維護成本及公共效益審慎研議，讓跳跳馬裝置為城市增添溫度與記憶。

