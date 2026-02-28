228連假上午國道8起事故釀回堵！下午12路段注意塞車

今天下午國道中區北向預測車流。（高公局提供）

今天是228連續假期第二天，交通部高速公路局中午說明，上午國道有發生8起車禍，造成多處車流回堵；高公局也提醒，今天下午仍有12處國道路段易塞車。

今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、西螺服務區-虎尾、北向高科-路竹、國3南向中投-霧峰系統、國5南向南港系統-石碇、國10雙向左營端-鼎金系統路段。

高公局指出，今天下午國道重點壅塞路段國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

截至今天上午11時，國道共發生8件事故，如上午10時46分，國1北向342.1公里處發生小客車追撞事故，占用中間車道，於10時53分排除，造成後方車流回堵3公里；10時43分，國3北向35公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於10時50分排除，造成後方車流回堵1公里，相關事故都導致車輛回堵影響整體車流。

今天下午國道中區南向預測車流。（高公局提供）

今天下午國道北區北向預測車流。（高公局提供）

今天下午國道北區南向預測車流。（高公局提供）

今天下午國道南區北向預測車流。（高公局提供）

今天下午國道南區南向預測車流。（高公局提供）

10時46分於國1北向342.1公里處發生小客車追撞事故。（高公局提供）

10時43分於國3北向35公里處發生2輛小客車追撞事故。（高公局提供）

