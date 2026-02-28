雨神也來報到！台南大東門迎春禮 「紅牛黑腹」暗藏天象密碼

芒神赤腳立於春牛前，寓意今年丙午年雨水多。（記者洪瑞琴攝）

春雨灑落府城，為今年迎春禮添了幾分天意的巧合。南市府今（28）日上午依循古禮，在台灣府城大東門舉行「丙午年迎春禮」，芒神赤腳、春牛紅身黑肚，暗藏天象密碼；偏偏儀式進行時細雨不歇，神明、春牛與祭典人員不是撐傘、就是披雨衣，現場傘花綻放，畫面罕見。

迎春禮主禮官由副市長葉澤山擔任，與正統鹿耳門聖母廟主任委員鄭深池、文化局長黃雅玲及各界來賓，在東門城前行祭天儀典。傳統鼓樂聲中，古禮一一展開，氣氛莊重而不失溫度。

依《春牛經》形制，今年春牛「紅身黑肚」別具寓意。2026年歲次丙午，立春日干支為「己酉」。春牛頭代表年干「丙」為紅色，牛身象徵年支「午」亦為紅色；牛腹則因丙午年納音屬水而塗黑。色彩配置不只美觀，更是古人觀天象、推節氣的智慧結晶。

芒神造型同樣有講究。按年地支「午」為少壯之象，且今年立春早於正月初一，因此芒神站在春牛前方；立春為己酉日，納音屬土，故芒神打赤腳。民俗說法認為，芒神若穿鞋，象徵雨水少；赤腳而立，則預示雨水豐沛。巧的是，今年迎春禮恰逢雨天，彷彿為古老預兆做了現場註解。

副市長葉澤山表示，南市自1976年起於大東門舉行祭先農祀典，延續迎春古禮的儀俗脈絡。從農業社會依芒神裝束與春牛形制推測氣候，到今日以衛星科技預測天氣變化，時代不同，敬天順時的心意卻未曾改變。

今年活動也走入校園，首度移師東區勝利國小展開開春儀式。4至6年級學生演出戲劇「迎春禮：春牛醒來啦！」，以生動表演詮釋傳統民俗。勝利國小位於大東門城外，舊名「春牛埔」，與迎春禮淵源深厚，讓這場雨中的古禮，多了幾分傳承與新意。

今年歲次丙午年，立春日干支記日為「己酉」，春牛頭代表年干「丙」為紅色，牛身代表年支「午」為紅色，牛腹代表丙午年納音屬「水」為黑色。（記者洪瑞琴攝）

台南市今日在台灣府城東門城雨中迎春禮。（記者洪瑞琴攝）

祭典中芒神、春牛都披雨衣。（記者洪瑞琴攝）

典禮結束後，南市副市長葉澤山（左）發送正統鹿耳門聖母廟製作的祈福御守等開春小禮給現場民眾。（記者洪瑞琴攝）

