    首頁 > 生活

    農糧署輔導台東成立冷鏈加工場啟用 年處理量達600公噸

    2026/02/28 12:09 記者黃明堂／台東報導
    台東縣山漾蔬果運銷合作社舉辦「山漾冷鏈產地鮮製」蔬果冷鏈暨加工場今天啟用典禮。（記者黃明堂攝）

    台東縣山漾蔬果運銷合作社舉辦「山漾冷鏈產地鮮製」蔬果冷鏈暨加工場今天啟用典禮。（記者黃明堂攝）

    為穩定鳳梨釋迦產銷，農業部農糧署協助農民團體強化冷鏈相關設施設備，建立從集貨分級包裝、加工及運輸等完整冷鏈作業系統，提升國產鳳梨釋迦品質與市場競爭力。今天在台東縣山漾蔬果運銷合作社舉辦「山漾冷鏈產地鮮製」蔬果冷鏈暨加工場啟用典禮。該場設有自動化清洗設備、急速冷凍庫、低溫包裝作業區等，每年果品處理量能達600公噸，可延長果品保存性並協助加工業者貯存冷凍半成品，大幅強化東部地區區域農產品調度、保鮮與加工能力。

    農糧署表示，鳳梨釋迦為台東縣重要經濟作物，今年鳳梨釋迦收穫面積2454公頃，產量1萬2761公噸。受去年颱風影響，本年產期集中於2月中旬至3月上旬，為因應近期集中上市，該署已陸續啟動「台灣優果鮮販企業團購平台」及「農良直賣所」電商平台，拓展企業團購與線上銷售通路。同時結合全聯、家樂福、7-11及全家等四大通路辦理門市促銷，提升市場能見度與消費動能。為進一步提升國產鳳梨釋迦附加價值，前於2月11日已啟動加工措施補助集運費及加工處理費各2元/公斤，另以加工品外銷加碼補助2元/公斤，期透過加工與產品開發，將鳳梨釋迦由單一鮮食型態延伸為多元商品。

    農糧署指出，為進一步穩定鳳梨釋迦產銷，今日再加碼宣布政策性金融支持方案。針對配合鳳梨釋迦產銷調節之加工業者，提供政策性農業專案貸款，最長還款期限為6個月，並以每公斤25元提供週轉金優惠貸款融通。此外，若採購果品原料達100公噸以上者，其週轉金利息（利率1.915%）將依貸款機構核定予以補助，以減輕資金調度負擔。

