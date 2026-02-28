嘉義南恩禪寺遊憩設施遭破壞 執行長貼文呼籲：是來反省還是犯罪？

賽車遊戲機的方向盤等被拆掉。（翻攝自爆料嘉義縣市臉書）

嘉義市東區南恩禪寺因主神濟公神像戴墨鏡聞名，去年掛大金牌的濟公大佛落成，再掀話題。廟方為了提供孩童安全的遊憩環境，在南恩禪寺內設有氣墊城堡、投籃機等遊憩設施，供信徒隨喜添油香使用，然而農曆春節剛過，包括拳擊、賽車等遊戲機器材遭破壞，執行長張孝賢在臉書貼文呼籲，「來寺廟，是反省還是來犯罪？」希望大家要有公德心。

張孝賢說，農曆春節剛過不到2星期，兒童遊戲區的賽車遊戲機排檔桿被扯掉，拳擊遊戲機高達180公分的看板，竟被打破、拆下，拳擊手套被裝水後丟在地上，幾乎每一項設施，都留下人為破壞的痕跡，甚至連咖啡機的設定，也被人惡意亂調。

張孝賢表示，這些設施都是他花100多萬元購買，捐贈給南恩禪寺供信徒隨喜使用，沒有花到廟的善款起心動念很單純，只是希望自己的侄子不要都去湯姆熊等遊戲場，或整天沉迷於3C平板，因而發心捐贈設備，讓孩子有相對單純、安全的空間。

張孝賢說，農曆春節前才剛購買的拳擊機等遊戲設備，啟用不到3天就被破壞，且推測都是大人所為，他並質疑，是否因他在網路直言批評假借宗教名義斂財的亂象，才被人刻意到廟裡找碴、發洩、破壞。

張孝賢說，目前未報警，遊戲機雖還能使用但須先送修整理，網路貼文希望提醒大家要有公德心，能一起維護廟裡的公共設施。

拳擊機高180公分的招牌被拆掉。（翻攝自爆料嘉義縣市）

南恩禪寺掛有大金牌的濟公大佛，是嘉義著名地標。（記者王善嬿攝）

