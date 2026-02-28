為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「楠梓百慕達」惡名10多年仍未解 高市府超燒腦

    2026/02/28 12:09
    高雄楠梓陸橋匯集多方車流，形成多處危險路口，宛如迷宮般的車道動線，被網友封為「楠梓百慕達」，惡名至今未解！（資料照）

    記者蔡清華／專題報導

    高雄楠梓陸橋匯集5個方向的車流，加上後勁溪與台鐵穿越，匝道的設計複雜，形成多處可能發生車流交織的危險路口，以及宛如迷宮般的車道動線，外地人騎機車繞不出來一點都不誇張，10多年前被網友封為「楠梓百慕達」，連Google地圖也被定標認證，惡名至今未解！

    興建於吳敦義擔任高雄市長時代，銜接台一線、高楠公路、楠陽路及加昌路的楠梓陸橋，位居楠梓、橋頭及仁武間重要交通樞紐，包含了楠陽高架橋兩套陸橋動線，開通30多年來，設計不良批評不斷，車道動線經過多次修改及號誌變更等，至今機車騎士在陸橋「迷航」的情況仍經常發生。

    最複雜車道，莫過於高雄北上往楠梓車站或橋頭的機車道，機車得先避過右轉往楠梓交流道的汽車，然後再與楠陽路過來的機車匯流，再分流往楠梓車站和往橋頭的方向，考驗騎士的方向感，稍有不慎就會走錯車道，甚至發生危險，

    曾有8旬老翁繞不出迷宮，最後累倒在路邊，被民眾報警救援才脫困。還曾有48歲機車騎士摔車倒臥車道上，頭部遭嚴重受創出血，送醫不治，經統計，該路段每小時有上萬部汽機車流量，每年交通事故約50件、造成約40人受傷、交通違規約3000件。

    多年來交通單位確實做了號誌及工程上的改善，但最大的癥結仍在工程設計不良，2018年高雄市交通局首創在楠梓陸橋的機車道，依顏色指引方向，沿途依不同目的地，繪製4種不同顏色導標，但完工後迷航問題仍然未獲改善，挨批「治標不治本」，不熟悉路況的還是會迷路。

    去年交通局規劃讓機車直接上楠梓陸橋，以削切分隔島、復舊及拓寬機車道增設號誌等方式，解決以往汽機車分流，讓機車道「化繁入簡」，原爭取1200萬元工程經費，預計今年動工，但因設計經費高出許多，且讓機車上橋又有汽、機車交匯動線上的安全問題，全案目前還在評估設計之中。

    高雄市長陳其邁曾在議會答詢時表示，交由交通局評估「以拆除為原則方向」能拆就拆，不過，考量楠梓陸橋車流量非常大、路口複雜，如果無法負荷當地交通需求，陸橋還是要保留，或進行改造工程。

    交通單位曾做多次交通改善工程，以及路線標示，仍然效果有限。（資料照）

